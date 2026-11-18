Dalla passerella del Fashion Show dell’Accademia Cordella al palcoscenico televisivo di X Factor. Una selezione di creazioni firmate dai giovani talenti della scuola di moda sarà protagonista dei look dei Live, grazie alla scelta della stylist Susanna Ausoni.

LECCE – Il talento dei giovani designer dell’Istituto Cordella Fashion School conquista X Factor. Le creazioni degli allievi dell’Accademia Cordella sono state selezionate per essere indossate durante i Live del popolare talent show, in onda su Sky, segnando un importante riconoscimento per il percorso creativo e formativo della scuola. La collaborazione nasce in occasione della 29ª edizione del Premio Pino Cordella, durante la quale la celebrity stylist Susanna Ausoni è stata insignita del prestigioso riconoscimento. Proprio in quella circostanza, durante il Fashion Show degli studenti dell’Accademia,la Ausoni ha avuto modo di conoscere da vicino le collezioni dei giovani designer, individuando una serie di creazioni ritenute particolarmente interessanti per il progetto styling di X Factor. Una scelta che apre le porte di una delle più importanti vetrine televisive italiane ai nuovi talenti della moda e che rappresenta un’occasione concreta di confronto con il mondo professionale.

A Milano, sul palco dell’Unipol Forum di Assago, arriveranno anche Carol e Manuel Cordella e il docente Davide Alemanno, che accompagneranno gli studenti in questa esperienza. Per i giovani creativi sarà l’opportunità di vivere una grande produzione televisiva, osservando da vicino il lavoro degli stylist e dei professionisti dell’immagine. Tra i progetti selezionati spiccano Abash e Tales & Nemesis, collezione già protagonista di un editoriale fotografico realizzato a Parigi, ulteriore testimonianza del percorso di ricerca e sperimentazione portato avanti dagli allievi dell’Accademia. Per l’Istituto Cordella Fashion School si tratta di un risultato significativo, che conferma il valore di un modello formativo capace di mettere in relazione didattica, creatività e opportunità professionali. Un ponte tra il mondo della formazione e quello della moda e dello spettacolo, dove le idee degli studenti possono trasformarsi in progetti concreti e raggiungere palcoscenici di grande visibilità. Dalle aule dell’Accademia ai riflettori di X Factor: per i giovani talenti Cordella la moda diventa finalmente esperienza, visibilità e opportunità.