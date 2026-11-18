LECCE – Ascoltare altri punti di vista, mettere in discussione le proprie convinzioni e tornare a casa con nuove domande. Domenica 22 novembre alle 19:00 (ingresso gratuito con tessera | info 3926635077 – nascailteatro.it) da Nasca il Teatro in via Siracusa 28 a Lecce, prosegue “Pensieri divergenti”, il progetto di confronto sui temi del presente inserito nella stagione “Unica – #sulatesta”. A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’incontro “Donna: se penso a quel che eri…” invita a interrogarsi su cosa significhi essere donna oggi, su come la violenza si manifesti nelle relazioni e sulla responsabilità di ciascuno nel riconoscere e contrastare discriminazioni e sopraffazioni. Ad avviare il dialogo saranno Doriana Presta, presidente dell’organizzazione di volontariato “Raffaella c’è”, nata in memoria di Raffaella Presta, vittima di femminicidio, e Federica Palumbo, psicoterapeuta specializzata in violenza di genere del centro antiviolenza “Il Melograno”. Dopo gli interventi delle ospiti, il pubblico potrà prendere la parola, leggere brani scelti e condividere riflessioni personali. Durante la serata – che si chiuderà con un aperitivo – i cellulari resteranno spenti per lasciare spazio all’ascolto. “Quanto sono pronto ad accogliere altre idee, anche se differenti dalla mia?”. Da questa domanda è nato il percorso di Pensieri divergenti ideato da un gruppo di amici e collaboratori di Nasca il Teatro (Nicole Caputo, Massimo Catalano, Patrizia Catellani, Marianna Compagnone, Marina Donativi, Angela Elia, Valentina Pastorelli, Benedetta Pati, Luigi Pontrelli, Enrico Tortelli). Accanto agli appuntamenti, che alternano letture ad alta voce, talk di esperti e dialogo, il progetto promuove la lettura nel rione Stadio e in città. Nella sede del teatro è già attiva una piccola biblioteca di quartiere e sono state avviate iniziative per valorizzare le condoteche, le biblioteche di condominio.

LA STAGIONE

Diretta da Ippolito Chiarello e Barbara Toma, organizzata in sinergia con numerose realtà del territorio, con il supporto delle socie e dei soci, il contributo del Comune di Lecce e della Fondazione AMI – Alta Mane Italia, e grazie ai fondi dell’Otto per Mille Valdese, la quinta stagione dello spazio sociale e culturale proporrà fino al 30 maggio un ampio programma di laboratori, teatro, danza, arte, cinema, il contest per residenze artistiche Solitariə, spettacoli per ragazze e ragazzi e molte altre attività dedicate alle famiglie. #sulatesta è un invito a interrompere per un momento lo scrolling, alzare lo sguardo e osservare ciò che accade intorno a noi.

NASCA – IL TEATRO

Dal 2022 il viaggio nomade in giro per il mondo di Ippolito Chiarello e della sua compagnia Nasca Teatri di Terra, ha trovato una vera casa in via Siracusa 28 nella Zona 167/B del Quartiere Stadio di Lecce. Nasca è, infatti, una delle associazioni alle quali, grazie alla collaborazione con il Comune di Lecce, è stato assegnato un immobile al piano terra dei condomini di edilizia residenziale pubblica Arca Sud nella Zona 167/B del capoluogo salentino.