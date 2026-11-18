Si è conclusa ieri, 17 novembre, la giornata di studio-interviste, in cui un team di ricercatori INDIRE, proveniente dai nuclei territoriali di Firenze, Roma e Napoli ha posto sotto la lente di studio i modelli formativi dell’ITE “A. De Viti De Marco” di Casarano. L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione italiano e da oltre 100 anni punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia, ha voluto approfondire sul posto le varianti e curvature nell’applicazione del modello service learning attuato dall’Istituto, per verificarne la replicabilità su scala nazionale. Al vaglio dell’equipe l’approccio innovativo utilizzati dall’Istituto “De Viti De Marco”, sia nell’ambito dei percorsi diurni che nell’apprendimento per adulti (ex corsi serali). Ricerca e innovazione le parole chiave delle verifiche-intervista, nel corso delle quali sono stati auditate sia le componenti interne (Studenti, Docenti, ATA e Dirigente scolastico), sia componenti esterne (stakehoders del Territorio).

“L’analisi condotta dai Ricercatori INDIRE presso la nostra Scuola – afferma la Dirigente scolastica Rosaria De Marini – è stata tesa ad approfondire la replicabilità delle sperimentazioni metodologico-didattiche realizzate in una sinergia formativa organica, sistematica e non estemporanea con il Territorio. Significative, ad esempio – continua la Dirigente – sono risultate la proficua collaborazione con Vivosa Academy – solido hub di innovazione e sviluppo in materia di transizione ecologica ed eco-sostenibilità ambientale nel campo turistico; la collaborazione col Comune di Taviano per la spinta propulsiva verso la modernizzazione e l’efficientamento delle aree mercatali; la sinergia con la Camera di Commercio di Lecce per i percorsi che hanno consentito ai nostri studenti di ottenere Certificazione specialistiche nel campo della transizione ecologico-digitale, creando anche una web-app per favorire l’economia circolare. Non da ultimo – precisa ancora la Dirigente – la co-progettazione con l’Associazione SUNRISE per la promozione delle competenze affettivo-motivazionali di studenti e studentesse”. Esperienze, quindi, ad alto impatto formativo e sociale, che hanno visto la scuola ridefinire il rapporto tra spazi, tempi e approcci dell’apprendimento, in piena coerenza con le spinte innovative del movimento delle Avanguardie Educative.