LECCE – Minacciato da un senza fissa dimora mentre attendeva la moglie sulle scale d’accesso del palazzo in cui vive la suocera. Domenica sera di puro terrore per il già senatore Pd, Dario Stefano, avvicinato e minacciato, nei pressi di un palazzo nel centro di Lecce, da un 60enne nigeriano poi arrestato per un’aggressione ai poliziotti una volta portato in questura per essere identificato. L’uomo è stato condannato a 3 anni di reclusione al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato davanti al giudice monocratico Pietro Baffa e, una volta espita la pena, dovrà lasciare il territorio italiano. Fortunatamente l’ex assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, ai tempi della Giunta di Nichi Vendola, e i suoi familiari non riportarono ferite. Ma la paura fu stata tanta. Ingiustificata. Anche perché – come ricostruito dagli agenti di polizia – l’aggressore conosceva il politico salentino e le sue abitudini. Era seduto sulle scale d’accesso, davanti al portone, come se stesse aspettando l’arrivo di Stefano.

L’uomo, infatti, si rivolse all’ex assessore, chiamandolo per nome e facendo esplicito riferimento a dettagli della vita privata del politico salentino, noto in città. “So chi sei”; “So perché vieni qui” il tenore delle parole rivolte dal 60enne al suo indirizzo. Provvidenziale si rivelò l’immediato intervento degli uomini della scorta che hanno scongiurato ulteriori conseguenze. Ma il cittadino nigeriano, 60 anni, con ben 46 “alias” indicati in varie parti d’Italia, con una sfilza di precedenti per droga, resistenza pubblico ufficiale e più volte destinatario di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale mai eseguito, non si diede per vinto inveendo control la scorta. Inevitabile la richiesta di intervento della polizia accorsa dopo pochi minuti. Gli agenti riuscirono a bloccare l’uomo che, una volta accompagnato in questura, spinnse e sputò i poliziotti rivolgendo nei loro confronti ogni tipo di minaccia.

Così, come disposto dal sostituto procuratore Alfredo Manca, per il 60enne si aprirono porte del carcere di Lecce dove è rimasto anche dopo il processo per direttissima in cui l’avvocato Antonio Bovino, legale dell’uomo, chiese un rinvio nel processo per direttissia in cui venne anche formulata la richiesta di condanna di 1 anno. Nel corso della convalida del suo arresto davanti al giudice Pietro Baffa, il 60enne negò qualsiasi minaccia rivolta a Stefano e alla sua scorta fornendo una ricostruzione inverosimile dell’accaduto: perchè parlò di un battibecco con un giovane in sella a uno scooter prima di trovare riparo nell’androne.