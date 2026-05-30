Successo a Lecce per Siero: presentato Retina, il nuovo numero dedicato al senso della vista

Si è svolta a Lecce, nell’ambito dell’evento Look Around You, organizzato da Gioia, la presentazione di Siero, il nuovo numero editoriale ispirato al senso della vista e alle molteplici possibilità del vedere, osservare e interpretare il mondo.

Il progetto, dal titolo Retina, propone un percorso di esplorazione intorno al tema della visione, indagandone sfumature, prospettive e significati, in un dialogo tra sensibilità artistiche, culturali e contemporanee.

La presentazione si è svolta alla presenza di Flavio e Frank, Carol e Manuel Cordella, Claudio Martino e Roberta Marra di Edizioni Esperidi, in occasione del lancio di una rivista nata come progetto dell’Istituto Cordella per il corso in Art Director e i cui editoriali sono stati coordinati dalle studentesse Virginia Corsano e Giorgia Pennetta e realizzati dagli allievi dell’Accademia di Moda, che hanno condiviso il momento inaugurale di un numero capace di interrogarsi sullo sguardo come strumento di conoscenza e relazione.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della serata, la selezione musicale curata da Sandro Litti, all’interno di un evento organizzato da Raffaella Roccasecca, che ha saputo creare un’occasione di incontro, confronto e partecipazione attorno al un progetto culturale .

L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e approfondimento, confermando il valore della cultura e dell’editoria stampata come spazi di ricerca, dialogo e nuove prospettive.