Corsano (Lecce) – Aveva annunciato l’omicidio del fratello, ma i carabinieri intercettano la minaccia e lo arrestano.

Nella serata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Corsano hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, con contestuale applicazione della custodia in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce nei confronti di un 50enne di Tricase, già noto alle Forze dell’Ordine.

Il provvedimento scaturisce dall’incessante e attento monitoraggio operato dall’Arma territoriale a tutela delle vittime di atti persecutori. L’uomo, infatti, dal 29 novembre scorso risultava sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Tale misura era stata disposta dall’Autorità Giudiziaria per la tutela del fratello, della cognata e della matrigna dell’indagato, prescrivendo allo stesso il divieto assoluto di avvicinarsi alle vittime e ai luoghi da esse frequentati, nonché il divieto di comunicare con le medesime attraverso qualsiasi mezzo, compreso quello telefonico e informatico.

La richiesta di aggravamento della misura cautelare è stata avanzata e formalizzata dalla Stazione Carabinieri di Corsano a seguito di reiterate e documentate violazioni delle prescrizioni imposte. L’escalation si è registrata nella giornata di sabato scorso, 14 novembre, quando il 50enne, contattando l’utenza di emergenza “112”, dichiarava di essere in procinto di recarsi presso l’abitazione familiare d’origine, proferendo esplicite minacce di morte all’indirizzo del fratello: «Vado a casa e se lo incontro, lo uccido».

La prontezza operativa dei Carabinieri e l’immediata segnalazione all’Autorità Giudiziaria si sono rivelate determinanti per impedire l’aggravarsi della situazione. Sulla scorta del solido quadro delineato dai militari dell’Arma, la Corte d’Appello di Lecce ha prontamente sostituito il precedente provvedimento con la massima misura restrittiva.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.