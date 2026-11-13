Lutto nella politica: stroncato da un infarto a 54 anni l’ex vicesindaco Tony Piteo

GALLIPOLI (Lecce) – Un malore improvviso ha spezzato a soli 54 anni la vita di Tony Piteo, figura di primo piano della politica e della vita amministrativa di Gallipoli. La notizia della sua scomparsa, giunta in modo del tutto inaspettato, ha lasciato sgomenta l’intera comunità ionica, dove l’avvocato era conosciuto e stimato per il suo lungo impegno pubblico. In segno di cordoglio e partecipazione al lutto cittadino, il sindaco Flavio Fasano ha disposto l’allestimento della camera ardente all’interno della sala consiliare di Palazzo Balsamo.

Per oltre un decennio Tony Piteo è stato uno dei protagonisti del dibattito istituzionale della città bella. Dopo l’esperienza da assessore nel 2012 e il successivo percorso tra i banchi del Consiglio comunale, nel 2022 era stato nominato vicesindaco nella giunta guidata da Stefano Minerva, assumendo la gestione di deleghe strategiche per l’economia locale come il Turismo e il Commercio.

Lo scorso maggio aveva affrontato la sfida politica più impegnativa della sua carriera, candidandosi alla carica di primo cittadino per la coalizione di centrosinistra. Nonostante l’esito delle urne non lo avesse premiato, aveva scelto di restare in prima linea al servizio della città, proseguendo il proprio lavoro dai banchi dell’opposizione e mantenendo fino a pochi giorni fa il ruolo di segretario cittadino del Partito Democratico. Con la sua scomparsa viene a mancare una voce autorevole della scena pubblica gallipolina, lasciando un profondo vuoto tra i familiari, i colleghi e l’intera cittadinanza.