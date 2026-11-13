Porto di San Cataldo, le dieci domande di Lcp sui 25 milioni: dal progetto alle opere a terra, fino al futuro del Pug

LECCE – Che cosa finanziano davvero i 25 milioni destinati al porto turistico di San Cataldo? Esiste un progetto approvato? Dove sorgeranno parcheggi, strade e servizi necessari a farlo funzionare? E su quali certezze si sta costruendo una nuova prospettiva urbanistica per la città? Sono gli interrogativi attorno ai quali Lecce Città Pubblica ha costruito il dossier “Il porto turistico di San Cataldo. Si farà davvero?”, presentato nella mattinata di oggi, venerdì 13 novembre, alle 11.30, in viale Amerigo Vespucci, di fronte a Liberrima. Ventotto pagine, dieci domande principali e una ricostruzione fondata sugli atti comunali e regionali, sui documenti del finanziamento, sugli studi universitari e sugli incarichi professionali. Al centro, la distanza che il movimento segnala fra la rappresentazione pubblica dell’opera e lo stato del procedimento ricostruito attraverso le carte disponibili.

“Non basta ottenere un finanziamento per avere un progetto. Non basta mostrare un rendering per dimostrare che un’opera si farà”, si legge nel post che accompagna la presentazione.

LE 10 DOMANDE DI LECCE CITTÀ PUBBLICA

La prima domanda riguarda proprio il significato della firma avvenuta il 16 ottobre a Bari. Secondo la ricostruzione del dossier, in quella occasione è stato sottoscritto il disciplinare che regola i rapporti fra Regione Puglia e Comune di Lecce: obblighi, scadenze, controlli e modalità di erogazione del contributo. I 25 milioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 erano già stati inseriti nell’Accordo per la Coesione del 29 novembre 2024 e ammessi a finanziamento con la determinazione regionale del 30 giugno 2026. La sottoscrizione rappresenta dunque un avanzamento amministrativo, ma non coincide con l’approvazione del progetto, con il trasferimento immediato dell’intera somma o con l’apertura del cantiere. Da qui il secondo interrogativo: esiste oggi un progetto del nuovo porto? Negli atti acquisiti da Lecce Città Pubblica non risulta ancora approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica. Il procedimento si trova nella fase preparatoria del Documento di fattibilità delle alternative progettuali e del Documento di indirizzo alla progettazione. In questo percorso si inseriscono gli incarichi di supporto al responsabile unico del progetto: 52.020 euro complessivi, oneri e Iva inclusi, all’architetto Alfredo Foresta per l’inquadramento urbanistico e dei vincoli e per le compatibilità territoriali, paesaggistiche e ambientali; 55.801 euro a Giovanni Antonio Dell’Anna per gli aspetti strutturali e la gestione complessa dell’intervento. Il dossier osserva inoltre che la relazione di dettaglio trasmessa dal Comune alla Regione il 23 dicembre 2025 non permette di individuare elementi essenziali come il numero dei posti barca, le dimensioni del bacino, l’assetto preciso delle opere, le infrastrutture a terra e il costo complessivo.

Il terzo quesito investe i rendering del porto-isola, riconducibili alla proposta di Foresta e mostrati già durante la campagna elettorale del 2024. Quale valore hanno quelle immagini? Il dossier ricorda che il 25 giugno 2025, rispondendo in Consiglio comunale a Sergio Della Giorgia, la sindaca Adriana Poli Bortone aveva attribuito alla presentazione degli elaborati carattere culturale, senza valenza amministrativa. Il successivo incarico retribuito a Foresta apre, per il movimento, un’ulteriore richiesta di chiarimento: come sarà garantito un effettivo confronto fra alternative se a contribuire alla loro valutazione è anche l’autore della soluzione già presentata pubblicamente? Un interrogativo che non dimostra di per sé irregolarità, ma sul quale il dossier sollecita trasparenza. Resta inoltre da spiegare il riferimento, contenuto nel programma elettorale, alla tecnologia a idrogeno: quali funzioni avrebbe dovuto svolgere, con quali soluzioni e con quali costi? La quarta domanda riguarda il lavoro dell’Università del Salento. Che cosa è stato effettivamente accertato sulla fattibilità? Il contratto con il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione prevede, per l’attività relativa alla localizzazione e alla configurazione del porto, 110mila euro oltre Iva. La nota del professor Giuseppe Roberto Tomasicchio del 13 marzo 2026, esaminata nel dossier, documenta una ricognizione dei vincoli e propone una bozza planimetrica sulla quale svolgere ulteriori approfondimenti. Secondo Lecce Città Pubblica, non equivale quindi a un giudizio conclusivo sulla realizzabilità dell’opera. Restano decisive le verifiche sul moto ondoso, sul movimento dei sedimenti, sull’insabbiamento e sugli effetti per le spiagge vicine, anche rispetto alla funzione di contrasto all’erosione attribuita al nuovo porto. Il quadro comprende dune, tutele paesaggistiche e idrogeologiche, aree naturali e limitazioni legate al poligono militare di Torre Veneri.

Il dossier domanda inoltre quali prestazioni affidate a Foresta siano ulteriori rispetto a quelle già comprese nell’incarico universitario e quali elaborati fossero stati consegnati prima del nuovo affidamento. Il movimento precisa che, per accertare l’effettiva distinzione delle attività, occorre esaminare gli elaborati e gli atti istruttori richiesti, considerando anche eventuali studi successivi non ancora acquisiti. Il quinto capitolo sposta l’attenzione sugli strumenti regionali: la Puglia dispone già di studi e indirizzi per valutare lo sviluppo portuale di San Cataldo? Il riferimento è al Quadro di Assetto del Sistema dei Porti, elaborato con ASSET e approvato nel maggio 2025 dopo una prima presentazione nel febbraio 2024. Il documento classifica la darsena esistente come porticciolo e affronta domanda nautica, alternative, condizioni del mare, fondali, paesaggio, habitat, accessibilità e sostenibilità economica. Lecce Città Pubblica sostiene di non avere individuato, nelle carte acquisite sul nuovo porto, una valutazione esplicita della coerenza dell’intervento con questi indirizzi e chiede se sia stata svolta altrove, con quali risultati e con quali conseguenze sulle scelte. Sullo sfondo rimane il confronto fra un nuovo grande porto e altre possibilità, come il potenziamento degli approdi esistenti. La sesta domanda è immediata: quanto sarà grande l’infrastruttura e quante imbarcazioni ospiterà? Il dossier richiama una scheda regionale del 14 gennaio 2026 nella quale risultavano ancora sconosciuti dimensioni, posti barca e caratteristiche dell’utenza. Ai 400-500 ormeggi evocati nelle rappresentazioni pubbliche si affiancano i 700 indicati nella relazione del Comitato tecnico sul Pug, anch’essi privi del valore di un dimensionamento progettuale approvato. Il successivo parere regionale sugli aiuti di Stato, riferito alla fase di costruzione, viene distinto dalla verifica tecnica dell’opera: non certifica né fattibilità né capacità del porto.

Il settimo interrogativo tocca uno dei punti centrali della contestazione: i 25 milioni finanziano tutto ciò che serve? Stando alla relazione comunale richiamata, la somma copre esclusivamente le opere infrastrutturali a mare, mentre il completamento a terra viene rinviato a successivi provvedimenti. Mancano dunque, nella documentazione esaminata dal movimento, un costo complessivo, localizzazioni definite e risorse individuate per viabilità, parcheggi, reti tecnologiche, approvvigionamento, smaltimento, servizi, manutenzione e rimessaggio. “I 25 milioni finanziano soltanto le opere a mare. Non conosciamo il costo complessivo delle infrastrutture a terra”, sottolinea il post. La questione riguarda anche gli spazi: dove collocare queste funzioni, tenendo conto dei boschi, delle dune, delle fasce di rispetto e delle aree naturalistiche? E quali effetti avrebbe un loro eventuale spostamento verso l’abitato? Il rischio prospettato è costruire moli e banchine per scoprire successivamente che vincoli o costi impediscono di completare quanto necessario al funzionamento dell’insieme. Chi ha valutato questa eventualità e in quale documento sono dimostrate le possibilità di realizzare le opere retroportuali? L’ottava domanda riguarda la gestione e la tenuta economica. Il Comune, ricostruisce il dossier, rinvia a separati atti la definizione del modello gestionale, dell’eventuale concessione, delle condizioni economiche e dell’accesso degli utenti. Lecce Città Pubblica chiede però una valutazione preventiva della domanda locale, delle tipologie di imbarcazioni, dei servizi e dell’equilibrio fra manutenzione, costi di funzionamento e ricavi. Domanda inoltre quali benefici occupazionali ed economici siano ragionevolmente prevedibili e quale quota del valore generato resterebbe sul territorio. La crescita nazionale della nautica, osserva il movimento, non basta da sola a dimostrare la domanda specifica per San Cataldo.

Il nono quesito riguarda i tempi: il cronoprogramma riportato prevede progettazione fra il primo semestre 2026 e il secondo semestre 2028, lavori dal primo semestre 2029 al primo semestre 2034 e distribuzione finanziaria fino al 2035. Scadenze riferite alle opere a mare, mentre per quelle a terra il dossier non individua una corrispondente programmazione finanziaria e temporale. Viene richiamata anche una richiesta comunale di modifica dei cronoprogrammi che, nella determinazione regionale del giugno 2026, non risultava ancora formalmente approvata dal ministero competente. Il movimento chiede quindi quale sia il programma aggiornato ritenuto sostenibile dall’amministrazione. Il disciplinare contempla inoltre possibili revoche in presenza delle condizioni previste, senza che un semplice ritardo comporti automaticamente la perdita del contributo. L’ultima domanda tiene insieme l’intera operazione: prima di finanziare il porto sono state valutate le trasformazioni di San Cataldo e perché è stato interrotto il percorso del Pug? Il dossier ricorda che il 6 giugno 2024 la precedente giunta aveva proposto al Consiglio l’adozione del Piano, non ancora formalmente adottato, e che il 14 novembre successivo la nuova amministrazione aveva revocato quella deliberazione. La diversa strategia di sviluppo verso il mare ha poi attribuito al porto un ruolo centrale, fino alla relazione del Comitato tecnico del gennaio 2026 che lo indica come “chiave del nuovo Pug”. Per Lecce Città Pubblica occorre spiegare su quali verifiche poggi questa scelta e che cosa accadrebbe alla pianificazione se l’infrastruttura non venisse realizzata. La valutazione richiesta comprende anche traffico, spazi pubblici, abitazioni, attività commerciali e accessibilità della marina, con il timore che una trasformazione profonda ne alteri il carattere popolare. “San Cataldo è anche il mare dei leccesi, un luogo popolare, accessibile, parte dell’identità della nostra comunità”, afferma il movimento, che richiama gli interventi di riqualificazione finanziati attraverso il CIS e distingue il nuovo porto dal progetto da 5,1 milioni destinato alla darsena esistente. La richiesta conclusiva è di discutere l’opera nel suo insieme, rendendo conoscibili decisioni assunte, verifiche ancora necessarie e rischi. “Mettiamo a disposizione di tutti il dossier integrale, perché il confronto pubblico possa finalmente svolgersi sui documenti e non sugli annunci”.