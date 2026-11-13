La Nostra Famiglia celebra a Lecce 35 anni di attività al fianco dei bambini con disabilità

LECCE – Si è appena conclusa, nella Sala Consiliare della Provincia di Lecce, a Palazzo dei Celestini, la celebrazione dei 35 anni di attività del Centro di Riabilitazione di Lecce dell’Associazione La Nostra Famiglia, con il patrocinio della Provincia di Lecce. Un anniversario importante, che si inserisce nell’anno in cui l’Associazione festeggia anche gli 80 anni dalla sua fondazione.

Una mattinata intensa, scandita dagli interventi e dai saluti istituzionali delle autorità a tutti i livelli, che ha rappresentato un’occasione per ripercorrere la storia del Centro, raccontarne i risultati e soprattutto dare voce alle persone che, nel corso degli anni, hanno incontrato e vissuto da vicino la realtà dell’Associazione.

Ad aprire il racconto sono stati i numeri di un impegno che, dal 9 novembre 1991, continua a crescere: negli ultimi dieci anni il Centro di Lecce ha accolto 5.838 pazienti, oltre 5mila dei quali nella fascia d’età compresa tra 0 e 13 anni. Un’attività che oggi si avvale della professionalità di 30 operatori e di un approccio multidisciplinare fondato sulla presa in carico globale del bambino e della sua famiglia.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati anche il Bilancio di Missione dell’Associazione e il percorso compiuto in oltre tre decenni dal Centro salentino, insieme all’evoluzione dei servizi e alla collaborazione con il sistema sanitario e le istituzioni del territorio.

«Il Bilancio non è un documento di numeri, anche se i numeri ci sono e parlano chiaro. È soprattutto un documento di persone. Parla di bambini che hanno imparato a camminare e a comunicare, di famiglie che hanno trovato sostegno e di professionisti – medici, terapisti e ricercatori – che da ottant’anni non smettono di fare domande, perché sanno che ogni risposta può cambiare una vita», ha sottolineato la Presidente dell’Associazione La Nostra Famiglia.

Un impegno che non si esaurisce nella diagnosi e nella riabilitazione, ma che guarda alla costruzione di percorsi di vita e a una società sempre più inclusiva. «I nostri Centri sono spazi di cura, capaci di leggere i bisogni del tempo, di offrire una diagnosi precoce e percorsi riabilitativi qualificati e scientificamente validati. La sfida, però, non si ferma alla lettura del bisogno, alla compensazione di un deficit, ma si estende alla progettualità di vita, che non può prescindere dal territorio. La sfida, oggi, è promuovere un cambiamento culturale e costruire una società autenticamente inclusiva, dove ogni bambino possa realmente realizzare il proprio progetto di vita», ha dichiarato la Direttrice Generale Regionale.

Il momento più intenso della mattinata è stato quello dedicato alle testimonianze di tre persone che hanno condiviso con il pubblico la propria esperienza, restituendo il significato più autentico del lavoro svolto quotidianamente dall’Associazione.

Le voci di una giovane campionessa di droni da corsa e atleta di powerchair football, di una mamma di un bambino affetto da una malattia rara, seguito dagli specialisti del Centro fin dalla nascita, e di un giovane studente universitario hanno raccontato, da prospettive diverse, il valore della cura, dell’accompagnamento e della fiducia nelle possibilità di ciascuno.

A chiudere questo momento è stata la testimonianza di Riccardo Ruberti, seguito da La Nostra Famiglia fin da quando era bambino e oggi prossimo alla laurea in Filosofia. Un percorso di crescita e di conquista che Riccardo ha raccontato con un’immagine semplice e potentissima: si è definito «un susino secco», un albero di cui nessuno si prendeva cura e che sembrava destinato a non dare frutti. Grazie all’Associazione, alla presenza e alla professionalità di tutti gli operatori che lo hanno accompagnato nel tempo, quel susino è diventato un albero capace di dare fiori e frutti.

Una metafora che racchiude il senso profondo di 35 anni di attività a Lecce: riconoscere le potenzialità di ogni bambino, anche quando sembrano nascoste, accompagnarlo nella crescita e aiutarlo a costruire il proprio futuro.

La storia del Centro di Lecce comincia il 9 novembre 1991, quando La Nostra Famiglia avvia i primi servizi nei locali di via per Arnesano messi a disposizione dalla Fondazione Anna Maccaferri. Da allora la struttura si è evoluta, specializzandosi nella diagnosi e nella riabilitazione dei disturbi del neurosviluppo e delle disabilità in età evolutiva.

Oggi il Centro accoglie prevalentemente bambini e ragazzi tra 0 e 18 anni, offrendo percorsi diagnostici clinico-funzionali e programmi terapeutici personalizzati per affrontare condizioni complesse, tra cui paralisi cerebrali infantili, disturbi dello spettro autistico, disabilità cognitive, sindromi malformative e disturbi specifici del linguaggio e dell’apprendimento. Per i casi che richiedono competenze e interventi particolarmente specialistici, si avvale anche della collaborazione del Polo Ospedaliero Scientifico di Neuroriabilitazione «Eugenio Medea» di Brindisi.

Il Centro rappresenta una delle realtà territoriali dell’Associazione La Nostra Famiglia, nata nel 1946 a Vedano Olona, in provincia di Varese, dall’intuizione del beato Luigi Monza, con l’obiettivo di accogliere e tutelare i bambini con disabilità attraverso un’assistenza qualificata.

Oggi l’Associazione è presente in sei regioni italiane con 28 Centri, quattro dei quali in Puglia, ed è un punto di riferimento nazionale per la riabilitazione e la ricerca scientifica nell’ambito dell’età evolutiva. Nell’ultimo anno ha accolto oltre 23mila bambini e ragazzi.

Il suo modello di intervento si fonda sulla presa in carico globale della persona e del suo nucleo familiare, sull’elevata professionalità degli operatori, sulla ricerca scientifica e sulla collaborazione multidisciplinare. Un impegno che si riconosce nel principio consegnato dal fondatore: «Scienza e tecnica a servizio della carità».

Trentacinque anni dopo l’avvio delle attività a Lecce, questo principio continua a tradursi in storie, percorsi e possibilità. Perché dietro ogni numero ci sono un bambino, una famiglia e un progetto di vita da accompagnare. E la storia di Riccardo, come quella di tanti altri ragazzi, dimostra che prendersi cura significa anche aiutare ciascuno a scoprire quanto può fiorire e dare frutto.