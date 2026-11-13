ZTL di Lecce, svolta digitale per le strutture ricettive: dal 1° gennaio 2027 stop alle PEC

Mancano ancora 150 strutture ricettive all’appello per completare la transizione digitale nella gestione degli accessi alla Zona a Traffico Limitato del centro storico di Lecce. Su un totale di 220 attività censite all’interno del perimetro ZTL, finora soltanto 70 hanno provveduto al ritiro delle proprie credenziali: un buon punto di partenza, ma dal Comando di Polizia Locale arriva l’invito agli operatori a non attendere l’ultimo momento utile, con l’obiettivo di chiudere tutte le pratiche di accreditamento prima delle festività natalizie.

La scadenza è infatti dietro l’angolo: a partire dal 1° gennaio 2027, le comunicazioni delle targhe dei veicoli appartenenti ai turisti e ai visitatori che soggiornano nel cuore della città non potranno più essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC). L’unico canale ammesso sarà la nuova piattaforma telematica dedicata, già operativa all’indirizzo lecce-permessi.enves.cloud, progettata per rendere più fluida, rapida ed efficiente la gestione della mobilità urbana.

Per abilitarsi al servizio, ogni struttura regolarmente censita deve dotarsi di un’utenza personale. L’Ufficio Sanzioni del Comando di viale Rossini sta intensificando in questi giorni il rilascio di username e password temporanee, consegnate direttamente al titolare dell’attività o a un suo delegato munito di delega formale, insieme a un manuale operativo per il corretto utilizzo del sistema. Le credenziali sono strettamente personali e non cedibili, e ciascun gestore resta responsabile del loro impiego.

«Con questo nuovo portale compiamo un passo decisivo verso la modernizzazione dei servizi offerti agli operatori turistici e ai visitatori della nostra città – sottolinea l’assessore alla Mobilità, alla Polizia Locale e al Turismo, Giancarlo Capoccia –. Digitalizzare le procedure significa semplificare il lavoro quotidiano delle strutture ricettive, ridurre i tempi di gestione e garantire un controllo più ordinato ed efficiente degli accessi nel centro storico. Invito tutti i titolari che non lo hanno ancora fatto a ritirare al più presto le proprie credenziali, così da arrivare pronti e senza intoppi alla scadenza del 1° gennaio».

Dagli uffici di viale Rossini arriva infine un richiamo puntuale alle regole previste dall’articolo 9 del Regolamento ZTL: l’inserimento della targa sul portale deve avvenire preferibilmente prima dell’arrivo dell’ospite e, in ogni caso, entro e non oltre le 48 ore successive al passaggio sotto il varco elettronico. Oltre tale finestra temporale scatterà in automatico la sanzione amministrativa, rispetto alla quale l’Amministrazione declina ogni responsabilità.