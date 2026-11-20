ARADEO (Lecce) – Picchiato brutalmente e lasciato a terra con diverse fratture. È ancora mistero sull’aggressione avvenuta mercoledì sera ad Aradeo, dove un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato vittima di un violento pestaggio. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.
Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato raggiunto da alcune persone che lo avrebbero colpito ripetutamente con calci e pugni, per poi abbandonarlo nei pressi di un’abitazione. Soccorso dal 118, è stato ricoverato dopo gli accertamenti che hanno evidenziato diverse fratture e traumi in varie parti del corpo.
Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Aradeo e del Nucleo operativo e radiomobile di Gallipoli, impegnati a identificare gli aggressori e a chiarire il movente.
Al momento non è noto quante persone abbiano partecipato al pestaggio né cosa abbia scatenato la violenza. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dalla testimonianza della vittima.
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