ARADEO (Lecce) – Picchiato brutalmente e lasciato a terra con diverse fratture. È ancora mistero sull’aggressione avvenuta mercoledì sera ad Aradeo, dove un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato vittima di un violento pestaggio. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato raggiunto da alcune persone che lo avrebbero colpito ripetutamente con calci e pugni, per poi abbandonarlo nei pressi di un’abitazione. Soccorso dal 118, è stato ricoverato dopo gli accertamenti che hanno evidenziato diverse fratture e traumi in varie parti del corpo.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Aradeo e del Nucleo operativo e radiomobile di Gallipoli, impegnati a identificare gli aggressori e a chiarire il movente.

Al momento non è noto quante persone abbiano partecipato al pestaggio né cosa abbia scatenato la violenza. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dalla testimonianza della vittima.