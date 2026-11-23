PUGLIA – Dal grano duro alle clementine, fino all’olio extravergine di oliva, gli agricoltori pugliesi continuano a fare i conti con quotazioni all’origine che spesso non riescono a remunerare adeguatamente il lavoro e i costi di produzione, mentre i prezzi al consumo pesano sempre di più sulle tasche delle famiglie. È quanto denuncia Coldiretti Puglia, sulla base delle quotazioni dei prodotti agricoli e dei dati dell’Istituto Pugliese per il Consumo, in riferimento agli ultimi dati definitivi ISTAT di ottobre 2026 che registrano un’inflazione regionale del 5,6%, superiore alla media nazionale del 5,5%.

Nella filiera dell’olio extravergine di oliva si registra una situazione che penalizza i produttori – denuncia Coldiretti Puglia – con i prezzi dell’extravergine sfuso che non riconoscono adeguatamente la qualità del prodotto, il lavoro degli olivicoltori e dei frantoiani e i costi sempre più elevati che le aziende devono sostenere. Una situazione ancora più paradossale in un’annata caratterizzata da una ottima qualità delle olive e dell’olio, che dovrebbe essere valorizzata attraverso quotazioni capaci di garantire un reddito dignitoso ai produttori – ribadisce Coldiretti Puglia – quando è indispensabile restituire valore all’extravergine pugliese, contrastando le pressioni al ribasso sui prezzi all’origine e le pratiche commerciali sleali che rischiano di compromettere la sostenibilità economica delle imprese olivicole.

Emblematico anche il caso delle clementine pugliesi, con una produzione in ripresa del 30% rispetto alla scorsa annata ma un mercato che procede a rilento e prezzi riconosciuti ai produttori che restano bassi. Le quotazioni si attestano intorno ai 65 centesimi al chilo all’ingrosso, scendendo fino a 40 centesimi per la vendita sulla pianta, mentre il prezzo medio al dettaglio rilevato in ottobre è di 2,86 euro al chilo, con punte che nei singoli punti vendita raggiungono e superano i 3,50 euro – insiste Coldiretti Puglia – un divario che comprende anche i costi di raccolta, selezione, confezionamento, trasporto e distribuzione, ma che evidenzia la necessità di una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi e di una più equa distribuzione del valore lungo la filiera.

Non meno significativo è il caso del grano duro, con le quotazioni del prodotto fino che, al 18 novembre 2026, oscillano tra 295 e 300 euro alla tonnellata, mentre nei punti vendita pugliesi il pane di grano duro costa mediamente 3,59 euro al chilo, quello integrale 4,20 euro e la pasta di grano duro 1,50 euro. Si tratta di prezzi che comprendono i costi della trasformazione e della commercializzazione – incalza Coldiretti Puglia – ma che confermano quanto sia fondamentale garantire una remunerazione adeguata alla materia prima agricola, soprattutto in una regione come la Puglia, dove la cerealicoltura rappresenta una delle produzioni strategiche dell’economia rurale.

Il paradosso – denuncia Coldiretti Puglia – è che mentre le famiglie spendono di più per acquistare il cibo, gli agricoltori non beneficiano necessariamente degli aumenti registrati sugli scaffali – aggiunge Coldiretti Puglia – perché tra il campo e la tavola intervengono infatti diversi passaggi, dalla trasformazione al confezionamento, fino alla logistica e alla distribuzione, con costi e margini che devono essere resi trasparenti per evitare squilibri a danno di chi produce e di chi acquista.

Gli agricoltori pugliesi devono sostenere costi elevati per energia, gasolio agricolo, fertilizzanti, irrigazione e manodopera, ai quali si aggiungono le conseguenze degli eventi climatici estremi, dalla siccità alle ondate di calore, che incidono sulle rese produttive e sulla disponibilità dei prodotti – afferma Coldiretti Puglia – una situazione che rischia di comprimere ulteriormente la redditività delle aziende agricole, proprio mentre i cittadini sono costretti a destinare una quota crescente del proprio reddito all’acquisto di alimenti essenziali per una dieta sana ed equilibrata.

Per Coldiretti Puglia è indispensabile rafforzare i controlli contro le pratiche commerciali sleali, garantire il rispetto delle norme che contrastano gli acquisti di prodotti agricoli a prezzi inferiori ai costi di produzione e assicurare una più equa distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare. Non è accettabile che il cibo costi sempre di più alle famiglie senza garantire un giusto reddito a chi lo produce, soprattutto in una regione dove l’agricoltura rappresenta un patrimonio economico, occupazionale e sociale fondamentale.

Occorre anche sostenere la filiera corta e la vendita diretta, valorizzando i mercati di Campagna Amica, che rappresentano uno strumento concreto per consentire agli agricoltori di determinare autonomamente il prezzo dei propri prodotti, senza subire le imposizioni e le distorsioni delle filiere commerciali più lunghe, ottenendo una remunerazione più equa del lavoro e degli investimenti sostenuti. Eliminando i passaggi intermedi, la vendita diretta permette infatti ai produttori – dice Coldiretti Puglia – di trattenere una quota maggiore del valore generato, costruendo al tempo stesso un rapporto diretto e trasparente con i consumatori, che possono acquistare prodotti freschi, locali e di stagione, conoscendone l’origine e riconoscendo il giusto valore al cibo.

La sfida – conclude Coldiretti Puglia – è difendere contemporaneamente il reddito degli agricoltori e la salute dei cittadini, perché il cibo sano e di qualità deve essere accessibile ai cittadini e deve garantire una remunerazione dignitosa a chi lavora ogni giorno nei campi.