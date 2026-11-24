Lecce – Da domani 25 a sabato 28 novembre 2026, dalle 9 alle 13.30, l’Hangar 10-20 (ex Convitto Palmeri di Lecce) ospiterà SITO Young – Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento, realizzato nell’ambito del progetto “Lecce DigitaLab”, promosso da Regione Puglia, Provincia di Lecce e Associazione G-Pro.
L’appuntamento è rivolto agli studenti di seconda e terza media, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, e alle loro famiglie. Attraverso gli stand e le attività di orientamento, i ragazzi potranno conoscere da vicino l’offerta delle scuole superiori di Lecce, dai licei agli istituti tecnici e professionali, e approfondire i percorsi formativi disponibili per l’anno scolastico 2027/2028. Un’occasione per confrontarsi direttamente con le scuole, raccogliere informazioni e arrivare alla scelta del percorso di studi con maggiore consapevolezza.
A proporre agli studenti i diversi piani formativi saranno le scuole:
· Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo – Pellegrino”
· IT “Grazia Deledda”
· IIS “A. De Pace”
· IISS “Enrico Fermi”
· IISS “Galilei – Costa – Scarambone”
· Istituto Marcelline
· ITES “A. Olivetti”
· Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri”
· IISS “Presta – Columella”
· Liceo “Pietro Siciliani”
Presso i rispettivi stand, le diverse scuole offriranno ai ragazzi l’opportunità di conoscere percorsi, professioni e opportunità concrete, mettendo a confronto le varie e diversificate possibilità per costruire il proprio futuro.
Il Salone SITO è curato da Luigi Carratta (20) e Francesco Pio Manca (21), studenti di Economia presso l’Università del Salento e Junior Coach presso WeDo Academy. La primissima edizione è stata organizzata nell’aula magna della loro scuola, il “Costa” di Lecce, la seconda presso il Politeama Greco, mentre tutte le successive sono state allestite presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi.
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