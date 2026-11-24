CAMPI SALENTINA (Lecce) – A volte basta una visita per riaprire un discorso in sospeso da anni. Venerdì 27 novembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina la rassegna “Per un teatro umano” prosegue con “Madri” dell’autore, dramaturg e attore Diego Pleuteri (testo vincitore Eurodram 2022 e menzione al premio InediTO 2020) con Valentina Picello (Premio Ubu 2025) e Vito Vicino per la regia di Alice Sinigaglia, prodotto da La Corte Ospitale e Scarti con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. In un pomeriggio di pioggia, un ragazzo va a trovare la madre e scopre che la casa è invasa da scatole. La donna cerca un vecchio articolo di giornale per ritrovare l’ultima parola di una frase che le è rimasta in testa, «Di intimo c’è rimasto solo…». Il figlio la aiuta a frugare tra fotografie e libri. Affiorano ricordi e presenze inquietanti, mentre i confini tra realtà e immaginazione si fanno sempre più incerti. Da quella piccola lacuna emergono le attese disattese tra genitori e figli e la solitudine che ciascuno fatica a riconoscere nell’altro. Il dolore affiora nelle esitazioni e nei silenzi, anche quando i due sembrano parlare d’altro. L’esperienza di Pleuteri come attore si avverte nel ritmo delle battute e nel modo in cui un gesto o una pausa possono cambiare il peso di ciò che viene detto. La stagione prosegue fino a maggio con appuntamenti di teatro, musica e danza nell’ambito del progetto Teatri del Nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, TRAC – Teatri di residenza artistica contemporanea e dei Comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi. Prevendite attive su www.vivaticket.com. Info e prenotazioni 3207087223 – 3290474358 – 3403129308 – teatridelnordsalento.it.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 5 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Comunale di Novoli, la compagnia Nerval Teatro porta in scena “Finale di partita” di Samuel Beckett, nella traduzione di Carlo Fruttero (copyright Editions de Minuit) con Barbara Caviglia, Carlo De Leonardo, Matteo Salza e Maurizio Lupinelli, che firma la regia. In un rifugio che sembra essere sopravvissuto a una catastrofe, Hamm, Clov, Nagg e Nell ripetono i gesti di ogni giorno, finché la possibilità che uno di loro se ne vada mette in discussione il precario equilibrio che li tiene insieme.

Lunedì 7 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) sempre al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina, Teatro delle Lune propone “Dalida, ciao amore, ciao”. La voce recitante di Monica Briganti (che firma anche regia e adattamento) e le interpretazioni di Francesca Romana Perrotta (chitarra e voce) e Andrea Amati (voce), accompagnati da Mirko Guerra (chitarra elettrica) e Fabrizio Flisi (pianoforte e fisarmonica), ripercorrono attraverso le canzoni la storia di Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida, dall’Egitto al successo internazionale, passando per l’incontro con Luigi Tenco, i tormenti, le inquietudini, le più dolorose esperienze private e arrivando alla sua morte nel 1987 per un cocktail di barbiturici e whisky.

Sabato 12 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Comunale di Novoli, l’attore e regista Luigi D’Elia è in scena con “Dell’amore e di altri sbagli”, tratto dal libro Dell’amore e di altre storie di Giancarlo Visitilli, adattato dall’autore insieme al drammaturg Riccardo Spagnulo e coprodotto da Teatri di Bari e Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con Inti e I bambini di Truffaut. Alla Risacca, una casa famiglia affacciata sul mare, l’educatore Saverio cerca di costruire un rapporto con gli adolescenti che gli sono affidati, misurandosi con il confine tra la cura e il coinvolgimento personale.

Giovedì 17 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) la prima parte della stagione si chiude al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina. Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi firmano e interpretano “Uno spettacolo italiano”. Due teatranti di sinistra, convinti che per continuare a lavorare debbano diventare artisti di destra, provano a capire come si faccia. Da questo paradosso prende forma una satira sul rapporto tra cultura, potere e opportunismo.

Info e biglietti

Posti limitati e prenotazione consigliata

Ingresso 10 euro | 8 euro ridotto (under 3O over 65

e residenti di Novoli, Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Trepuzzi)