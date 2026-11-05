Operaio morto in un incidente in un capannone: 1 anno di reclusione al proprietario della ditta che effettuava i lavori

TREPUZZI (Lecce) – Ha patteggiato 1 anno di reclusione – beneficiando della pena sospesa e della non menzione – L.G., 62 anni, di Trepuzzi, con l’accusa di omicidio colposo, titolare di una ditta individuale specializzata nella fabbricazione di porte, finestre, imposte e cancelli metallici, nonché datore di lavoro dell’operaio Domenico Miglietta, originario di Trepuzzi, morto a causa dell’improvviso cedimento di un lucernario in un capannone in fase di ristrutturazione, in via Irlanda, nella zona industriale di Lecce. La tragedia risale al 12 settembre 2028. Il lavoratore, che avrebbe compiuto 58 anni tre giorni dopo l’incidente, era impegnato in un sopralluogo propedeutico ad avviare dei lavori che avrebbero interessato il tetto del capannone.

I lucernari, costituiti da onduline traslucide in materiale plastico non coperte, ricoperte da muschi e licheni, non sarebbero risultati idonei al calpestio e di qualsiasi protezione, avrebbero determinato la cauta dell’operaio dal tetto da un’altezza di 7 metri. N decesso, secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Massimiliano Carducci, determinato da una serie di negligenze del datore di lavoro, difeso dall’avvocato Antonio Savoia.

La sentenza di patteggiamento è stata emessa dal gip Alcide Maritati. La vittima era molto conosciuta e ben voluta nel suo comune di residenza. Aveva una moglie e due figli. E per un beffardo destino, quasi 50 anni prima, il padre, un operaio, fu vittima di un incidente sul lavoro: morì durante i lavori di costruzione di un cinema nel centro del paese del nord Salento. Nel giorno dei funerali, a Trepuzzi, venne proclamato il lutto cittadino.