Burgesi, dopo il rogo il Comitato chiede lo stop alla sopraelevazione e un piano di bonifica

L’incendio del 1° novembre riaccende il confronto sul futuro del polo dei rifiuti di Burgesi, a Ugento. Dopo il rogo che ha interessato una porzione dell’impianto di biostabilizzazione e trattamento meccanico biologico, circoscritto dall’intervento dei Vigili del Fuoco, l’associazione Comitato “No Burgesi” chiede alla Regione Puglia di respingere la richiesta di sopraelevazione della discarica e di aprire una fase fondata su prevenzione, monitoraggio e bonifica. Al centro della proposta c’è anche l’istituzione di una Consulta ambientale intercomunale, attraverso la quale coinvolgere stabilmente le amministrazioni del comprensorio nelle decisioni sul sito.

Per il Comitato, presieduto dal dottor Antonio Nuzzo, quanto accaduto rappresenta un segnale che impone di riconsiderare le prospettive dell’intero complesso. Il richiamo è anche al grave incendio che, lo scorso agosto, ha interessato il centro rifiuti di Lequile. A Burgesi, sostiene l’associazione, la presenza dell’impianto TMB e di due discariche stratificate nel tempo, nelle quali sono accumulati milioni di metri cubi di rifiuti, rende particolarmente delicata la gestione di un’eventuale emergenza.

Il timore espresso riguarda soprattutto lo scenario di un incendio che, senza un tempestivo contenimento, possa estendersi dall’impianto al corpo delle discariche. Il Comitato prospetta il rischio di una combustione sotterranea, difficile da raggiungere e spegnere, capace di protrarsi a lungo e di provocare emissioni di sostanze inquinanti sui terreni agricoli e sui centri abitati circostanti. Si tratta dei possibili sviluppi indicati dall’associazione a sostegno delle proprie richieste, distinti dall’episodio del 1° novembre, che è stato circoscritto.

Un’altra preoccupazione riguarda la protezione della falda. Secondo “No Burgesi”, i grandi quantitativi d’acqua necessari per affrontare un incendio e l’eventuale danneggiamento delle guaine protettive potrebbero favorire il passaggio di ceneri e contaminanti nel sottosuolo carsico salentino. Da qui la richiesta di rafforzare sia le misure preventive sia i controlli sulle acque sotterranee. È su queste basi che l’associazione contesta la sopraelevazione del sito, attualmente al centro del procedimento per il Provvedimento autorizzatorio unico regionale e la Valutazione di impatto ambientale, indicato come PAUR-VIA. Il giudizio del Comitato è netto: l’aumento delle altezze e delle volumetrie sarebbe «del tutto inadeguato, anacronistico e tecnicamente insostenibile».

Le obiezioni investono più aspetti. L’accumulo di ulteriori rifiuti, sostiene l’associazione, aumenterebbe il carico sulle strutture sottostanti e aggraverebbe le criticità legate al biogas, con possibili ripercussioni sulla sicurezza e sulla gestione delle reti di captazione durante un’emergenza. Una discarica più alta renderebbe inoltre più difficili le operazioni di accesso, contenimento, movimentazione dei rifiuti e spegnimento. A questi elementi si aggiunge il peso ambientale complessivo di un polo sul quale, secondo il Comitato, restano ancora irrisolte criticità storiche.

La richiesta rivolta alla Regione e agli enti competenti è dunque di rigettare l’istanza e bloccare definitivamente ogni ipotesi di sopraelevazione o ampliamento. Ma per “No Burgesi” la risposta non può esaurirsi nel diniego di nuove cubature: occorre costruire un coordinamento permanente tra i Comuni del territorio, attribuendo alle amministrazioni un ruolo diretto e condiviso nella pianificazione, nel controllo e nell’indirizzo delle scelte ambientali. La Consulta ambientale intercomunale dovrebbe guidare, nella proposta dell’associazione, la redazione e il finanziamento di un piano di bonifica effettiva e di messa in sicurezza permanente dell’intero polo. Il Comitato chiede risorse certe, tempi vincolanti e soluzioni tecnologiche per il trattamento e la neutralizzazione dei rifiuti e delle matrici contaminate.

A completare il quadro delle richieste sono un piano straordinario di caratterizzazione ambientale, il monitoraggio continuo della falda e delle emissioni in atmosfera, con la supervisione dei Comuni e risultati accessibili alla cittadinanza, e il potenziamento dei presidi antincendio e dei sistemi di captazione del biogas. “Il tempo delle proroghe e dei progetti di espansione è terminato”, afferma il Comitato, che indica nello stop alla sopraelevazione, nella responsabilità condivisa degli enti locali e nell’avvio della bonifica le priorità per tutelare la salute e la sicurezza del Capo di Leuca.