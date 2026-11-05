Molotov contro la casa del consigliere e segretario Pd, spuntano due indagati: scattano perquisizioni e sequestri

RACALE (Lecce) – A quasi quattro mesi dall’attentato incendiario, le indagini arrivano a una svolta. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Casarano hanno eseguito, su disposizione della Procura di Lecce, perquisizioni e sequestri a carico di due persone nell’ambito dell’inchiesta sull’intimidazione avvenuta a Racale nella notte tra l’11 e il 12 luglio, quando fu lanciata una molotov davanti all’abitazione di Daniele Renna, consigliere comunale e segretario cittadino del Partito democratico. L’ordigno aveva provocato un principio d’incendio e danneggiato il portone d’ingresso, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti.

Durante le perquisizioni di questa mattina sono stati sequestrati alcuni capi di abbigliamento, ritenuti compatibili con quelli potenzialmente indossati dagli autori dell’attentato. Gli indumenti saranno sottoposti ad accertamenti tecnici e comparativi per verificarne l’eventuale collegamento con il raid.

L’episodio era stato scoperto dallo stesso Renna, che aveva trovato sull’uscio i resti della bottiglia incendiaria e presentato denuncia ai carabinieri. Le indagini, sviluppate attraverso rilievi tecnici e riscontri sul territorio, proseguono per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità.