Un 72enne morì in un incidente in paese: sentenza a 1 anno e 6 mesi per conducente seconda auto

TAURISANO (Lecce) – Ha patteggiato 1 anno e 6 mesi di reclusione R.B., un 60enne di Taurisano, responsabile dell’incidente stradale in cui, il 12 dicembre 2025, ha perso la vita Salvatore Melileo, un pensionato di 72 anni, nel centro abitato del paese. La sentenza è stata emessa dal gip Alcide Maritati che ha ritenuto congrua la pena concordata dall’avvocata Sonia Santoro con la sostituta procuratrice Maroa Vallefuoco. Dalle indagini condotte dagli agenti di polizia, R.B. si trovava ala guida di una Ford Fiesta e percorreva via San Giovanni Ancillari quando, giunto all’intersezione con via Casarano, non avrebbe rispettato l’obbligo di dare la precedenza e in particolare alla Panda condotta dall’anziano. L’impatto si rivelò violentissimo. L’utilitaria, su cui viaggiava l’anziano, si ribaltò su un fianco.

In breve, sul luogo dell’incidente, arrivarono gli operatori del 118, ma per il 72enne non ci fu nulla da fare. Accompagnato in ospedale, R.B. venne sottoposto ai test tossicologici che diedero esito positivo agli oppiacei e ai cannabinoidi ma nell’avviso di conclusione l’aggravante dell’uso di sostanze stupefacenti non è stata poi contestata. La vittima era un pensionato da tempo dopo una vita trascorsa nei campi nei quali lavorava come contadino.