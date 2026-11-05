Eredità di don Toscano: risarcimento da oltre 1,7 milioni e due condanne definitive per riciclaggio

SALENTO – Il Tribunale di Lecce ha condannato in sede civile sei persone, tra cui un avvocato leccese, in solido tra loro, a risarcire Maria Teresa Staiani. Secondo i conteggi aggiornati, il credito complessivo, comprensivo di rivalutazione e interessi, supera il milione e settecentomila euro. La vicenda riguarda la sottrazione dell’eredità di don Vincenzo Toscano, noto sacerdote di Novoli, costituita anche da due certificati di deposito per un valore complessivo di un miliardo e mezzo di lire.

Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, i certificati furono incassati e le somme trasferite attraverso una complessa serie di operazioni, fino a disperderne le tracce. La vicenda ebbe grande clamore e ha avuto un importante risvolto penale: due degli imputati sono stati condannati in via definitiva per riciclaggio. Per gli altri reati contestati ad alcuni degli imputati, il procedimento si è concluso per intervenuta prescrizione. La sentenza civile ricostruisce l’operazione e riconosce il danno patrimoniale subito dall’erede.

È una storia iniziata oltre vent’anni fa, che intreccia la sottrazione di un’ingente eredità, le condanne penali per riciclaggio e un risarcimento superiore al milione e settecentomila euro.