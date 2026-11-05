Scovato in casa con hashish e marijuana, a tre settimane dall’arresto 19enne torna libero

CURSI (Lecce) – A tre settimane dal suo arresto Alessio Fuso, un 19enne di Cursi, ha lasciato i domiciliari. La giudice per le indagini preliminari, Anna Paola Capano, accogliendo l’istanza della difesa, rappresentata dall’avvocato Giovanni Montagna, ha sostituito la misura cautelare con l’obbligo di dimora nel comune di Cursi alla luce del fatto che Fuso è una persona di giovane età e che pur ritenendo ancora sussistenti le esigenze cautelari l’obbligo di dimora appare comunque una misura adeguata per scongiurare il rischio di reiterare i reati.

Il giovane finì nei guai dopo una perquisizione in casa nel corso della quale i carabinieri trovarono e sequestrarono 50 grammi di cocaina, circa 13 grammi di hashish suddivisi in “cipollette” e quasi 80 grammi di marijuana, in parte già suddivisa per essere smerciata.