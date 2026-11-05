Torino – Lecce, ecco le probabili formazioni

Novanta minuti per rialzare la testa, ritrovare fiducia e provare a invertire una rotta che, nelle ultime settimane, si è fatta sempre più complicata. Il Lecce si prepara a una trasferta delicata sul campo del Torino, in una sfida che mette in palio punti pesanti e che arriva in un momento particolarmente importante della stagione. Per i giallorossi l’obiettivo è chiaro: reagire, ritrovare compattezza e affrontare l’ultimo impegno prima della sosta con la determinazione di chi sa di non poter più perdere terreno.

Sabato 7 novembre, alle ore 15:00, allo stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena Torino-Lecce, gara valida per l’11ª giornata del campionato di Serie A 2026/27. Un appuntamento tutt’altro che semplice per la formazione salentina, chiamata a misurarsi con un avversario che, pur reduce dalla sconfitta contro il Frosinone, occupa una posizione di classifica migliore di quattro punti. Anche i granata, dunque, hanno bisogno di ritrovare il sorriso, ma per il Lecce questa partita rappresenta soprattutto un’occasione importante per dare una svolta al proprio momento e conquistare un risultato positivo prima della pausa per gli impegni delle nazionali.

La trasferta piemontese nasconde diverse insidie, a cominciare dai precedenti, che sorridono decisamente ai padroni di casa. Il Torino è infatti rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide di Serie A contro il Lecce, conquistando cinque vittorie e un pareggio. Un dato che assume ancora più rilevanza se si considera che in tutte e sei le occasioni in cui non ha perso, la formazione granata è riuscita anche a mantenere inviolata la propria porta. A completare il quadro c’è un’altra statistica significativa: nelle ultime quattro gare casalinghe di campionato contro i giallorossi, il Torino ha sempre chiuso con un clean sheet.

Numeri che fotografano le difficoltà di un confronto nel quale il Lecce dovrà necessariamente mettere in campo personalità, attenzione e concretezza. Servirà una prestazione di grande sacrificio, soprattutto nella gestione dei momenti più complicati della gara, ma anche la capacità di sfruttare ogni occasione per provare a mettere in difficoltà gli avversari. Per i salentini sarà fondamentale non lasciarsi condizionare dai precedenti e affrontare la partita con la convinzione di poter cambiare il corso delle statistiche.

Non mancano, inoltre, i problemi legati alle condizioni della rosa. Di Francesco dovrà rinunciare agli infortunati Berisha, Monteiro, Ilic e Pierotti, mentre potrà nuovamente contare su Gaspar, che ha scontato il turno di squalifica. Restano invece da valutare le condizioni di Coulibaly e Geubbels, alle prese con alcuni acciacchi e ancora in dubbio per la trasferta.

Anche sul fronte granata non mancano le preoccupazioni. Abate deve infatti fare i conti con le situazioni fisiche di Israel, Fortini, Rodriguez, Cacciamani e Mandragora, la cui disponibilità resta da monitorare.

Il conto alla rovescia è dunque iniziato. Il Lecce sa di trovarsi davanti a un ostacolo impegnativo, ma anche a un’occasione per dimostrare carattere, compattezza e voglia di reagire. Al Grande Torino servirà una squadra capace di lottare su ogni pallone, restare concentrata per tutti i novanta minuti e trasformare le difficoltà in motivazioni. Perché, prima della sosta, tornare a casa con un risultato positivo potrebbe rappresentare molto più di un semplice punto in classifica. Torino-Lecce, in programma sabato 7 novembre alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Il collegamento partirà alle ore 14:30, con il prepartita e gli approfondimenti in vista del fischio d’inizio.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Fitz-Jim, Braganca, Patterson; Adams C., Simeone. All. Abate.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cacciamani, Fortini, Mandragora, Rodriguez R.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Berisha M., Pierotti, Geubbels, Ilic, Monteiro J.