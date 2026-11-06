Bombe carta e fuochi illegali, maxi sequestro nel Salento: i botto fabbricati anche in un garage

SALENTO – Oltre una tonnellata di materiale pirotecnico sequestrata, cinque persone denunciate e un laboratorio clandestino per la fabbricazione di bombe carta scoperto in un garage. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato in provincia di Lecce contro il commercio illegale di esplosivi, in vista delle festività natalizie.

I controlli, coordinati dalla Procura, hanno portato a intercettare dieci spedizioni e a eseguire sei perquisizioni domiciliari. Il materiale sequestrato comprende 650 bombe carta e 720 manufatti artigianali, per un totale di 1.000 chilogrammi di prodotti pirotecnici e 142 chilogrammi di massa attiva.

Le indagini hanno ricostruito un sistema di vendita attraverso social network e applicazioni di messaggistica. Gli articoli, provenienti soprattutto da aziende della Campania e della Calabria, venivano spediti tramite corrieri in imballaggi anonimi, realizzati per nasconderne il contenuto esplosivo.

Cinque persone sono state denunciate per fabbricazione o commercio abusivi di materiale esplodente. Il titolare di una delle aziende mittenti dovrà rispondere anche di attentato alla sicurezza dei trasporti.

Particolarmente significativa la scoperta di un laboratorio clandestino allestito nel garage di un’abitazione, dove il proprietario, titolare di licenza di fuochino, produceva artigianalmente bombe carta. Nei suoi confronti sono state ritirate le licenze, le armi e le munizioni legalmente detenute. Provvedimenti analoghi sono stati adottati per un’altra persona denunciata.

All’operazione hanno partecipato Squadra Mobile, Divisione Polizia Amministrativa, Commissariati di Galatina e Taurisano e artificieri della Polizia di Frontiera di Brindisi. Il materiale sequestrato sarà distrutto, mentre proseguono gli accertamenti sulle aziende coinvolte.

La polizia invita a diffidare dalle vendite di articoli pirotecnici su canali non autorizzati e a segnalare eventuali situazioni sospette al 112.