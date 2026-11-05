“Drogata e costretta dal suo ex a rapporti sessuali di gruppo e con altre donne”, finisce in Psichiatria

SALENTO – Avrebbe costretto la sua ex ragazza a intrattenere rapporti sessuali ora di gruppo ora con altre donne dopo averle fatto assumere alcol e droga. E quando la giovane si rifiutava, sarebbero scattate aggressioni verbali e fisiche. Una vicenda di presunti abusi – che il Corriere Salentino fornisce in anteprima ai propri lettori – arriva da Monteroni. Sotto inchiesta è finito un giovane poco più che 30enne con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. L’ex ragazza, invece, ha poco più di 20 anni. Per i traumi psicologici riportati, a maggio, è stata costretta a raggiungere l’ospedale Vito Fazzi dove è stata poi ricoverata nel reparto di Psichiatria. E, nei giorni della degenza, si è confidata con i medici raccontando i presunti abusi a cui sarebbe stata sottoposta. Sin dal 2023.

A dire della ragazza, il suo ex l’avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali omosessuali e di gruppo. A volte il giovane avrebbe partecipato agli incontri; in altre, invece, avrebbe assistito spiando dal soppalco della stanza. E quando la ex si rifiutava, sarebbe stata picchiata e insultata. Una condizioni di vita penosa e umiliante che avrebbe raggiunto il punto di non ritorno a maggio quando la ragazza è finita in ospedale e ricoverata in psichiatria. Dopo le confidenze ai medici, è scattata d’ufficio un’indagine – condotta dagli agenti della questura di Lecce – che, agli inizi di dicembre, vivrà un altro momento spartiacque con l’ascolto protetto della ragazza in cui dovrà ribadire le accuse mosse all’ex fidanzato anche davanti alla giudice Tea Verderosa. Fondamentale, poi, si rivelerà la consulenza affidata alla psicologa e psicoterapeuta, Silvia Olive, per stabilire le effettive capacità della ragazza a stare in giudizio e l’attendibilità o meno delle sue dichiarazioni.

L’indagato, dal canto suo, difeso dall’avvocato Chiara Fanigliulo, si professa innocente: si sarebbe prodigato per la ragazza aiutandola economicamente, facendole la spesa e provvedendo egli stesso a pagare le sedute di psicoterapia a cui la giovane si sottoponeva già da tempo. Le due differenti versioni dovranno, ora, passare necessariamente dagli esiti dell’incidente probatorio che la pm Roberta Di Filippo ha chiesto per blindare le dichiarazioni della presunta vittima.