La XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo a Lecce da sabato 7 a sabato 14 novembre

LECCE – La XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo, diretta da Alberto La Monica, si svolgerà a Lecce da sabato 7 a sabato 14 novembre 2026 al cinema Multisala Massimo.

Cuore pulsante della manifestazione è la competizione ufficiale per l’Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano, che quest’anno vede schierati undici lungometraggi europei presentati in anteprima nazionale. A testimonianza dell’alto valore della selezione, ben due delle opere in gara sono state designate ufficialmente nella corsa agli Academy Awards e agli European Film Academy Awards.

Le opere selezionate compongono un mosaico di forte impatto sociale e intimo, affrontando le tensioni del nostro presente. Al centro delle trame emergono le ferite e le ripercussioni psicologiche dei conflitti contemporanei, dai risvolti della guerra in Ucraina ai complessi percorsi di riabilitazione dal disturbo post-traumatico. Si esplorano inoltre le lacerazioni familiari, i traumi ereditati e la violenza domestica, ma anche il rapporto con il corpo e la disabilità, le sfide dell’identità personale contro gabbie e consuetudini patriarcali, fino all’impatto alienante dei social media e delle intelligenze artificiali sulle giovani generazioni e alle disillusioni legate ai flussi migratori.

L’edizione 2026 si arricchisce di importanti novità. Fa il suo debutto la Sezione Apulia Screening all’interno della quale saranno presentate opere in anteprima girate in Puglia e/o sostenute da Apulia Film Commission o che hanno partecipato all’Apulia Film Forum, a conferma della costante centralità riservata dal Festival del Cinema Europeo al proprio territorio e alle sue realtà istituzionali.

A inaugurare il Festival sarà il film di Stefania Rocca “L’ora di tutti”, un’opera girata interamente in Puglia, incentrata sulla resilienza comunitaria di fronte alla sopraffazione.

Il programma rende poi omaggio ad autorevoli protagonisti della scena cinematografica con la consegna dell’Ulivo d’Oro alla Carriera: al cinema italiano con Luigi Lo Cascio, alla scena internazionale con la star Jeremy Irons – tra i rari interpreti insigniti della prestigiosa “Triple Crown of Acting” – e all’arte dell’animazione con una retrospettiva integrale dedicata al maestro Enzo d’Alò.

Sarà presentato poi Nastri d’Argento 80, una maratona di 8 film in otto eventi e città diverse per festeggiare gli 80 anni del prestigioso riconoscimento promosso dal SNGCI. Il primo appuntamento parte dal Festival del Cinema Europeo con la proiezione di Posti in piedi in paradiso di Carlo Verdone, Nastro d’Argento per la Commedia nel 2012. Completano il cartellone le sezioni dedicate ai documentari di impegno sociale (Cinema & Realtà), lo sguardo sui talenti emergenti con la XVII edizione del Premio Mario Verdone, la XIV edizione del Premio Emidio Greco, il ricco concorso regionale Puglia Show riservato ai cortometraggi di registi under 35, e la vetrina dedicata al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il Festival inoltre, in collaborazione con il Creative Europe Desk Italy MEDIA, propone un focus dedicato all’iniziativa “CREATE: Connecting Rights, European Audiovisual Talent and Ecosystems”, promosso dalla piattaforma VOD WeShort e finanziato nell’ambito del bando europeo “European VOD Networks and Operators”. L’incontro vedrà la partecipazione di Andrea Coluccia dell’ufficio MEDIA di Bari, che presenterà le opportunità e i bandi previsti per il 2027, e di Alessandro Loprieno, CEO di WeShort, intervistato dal moderatore Davide Pagliaro per approfondire i contenuti e gli obiettivi dell’innovativo progetto.

Non mancano infine le iniziative sociali e sull’accessibilità della visione con INCinema, primo festival dedicato all’inclusione e rinnovando l’adesione alla campagna R1PUD1A promossa da EMERGENCY, ribadendo con forza il messaggio “Questo festival R1PUD1A la guerra”.

Ci sarà inoltre anche la consueta collaborazione con la European Film Academy, che vedrà l’annuncio e la proiezione in anteprima dei cortometraggi candidati agli EFA Best Short Film Award 2026.