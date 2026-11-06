Assolto dai maltrattamenti: condanna ridotta in appello per un piastrellista

SANNICOLA (Lecce) – Condanna ridotta in Appello da 2 anni e 3 mesi a 1 anno e 1 mese di reclusione la sentenza inflitta a giugno a un piastrellista 49enne di Gallipoli finito sul banco degli imputati con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e revenge porn, reato quest’ultimo dal quale era stato assolto perché il fatto non sussiste già in primo grado. La Corte ha ulteriormente riformato la sentenza emessa dal giudice monocratico Fabrizio Malagnino assolvendo l’uomo dall’accusa di maltrattamenti in famiglia perché il fatto non sussiste e concedendogli la pena sospesa e la non menzione e le attenuanti generiche.

Revocata anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Le tensioni tra la coppia sono scoppiate a marzo del 2020 quando l’uomo avrebbe iniziato a dubitare della fedeltà della moglie al sesto mese di gravidanza, rivolgendosi al figlio che aveva in grembo, con insulti del tipo come il “bastardo” ritenendo che il figlio fosse illegittimo. Per due anni la coppia avrebbe continuato a vivere sotto lo stesso tetto ma il marito non avrebbe avuto alcuna reticenza nell’offendere e mortificare la moglie.

“Sei una poco di buono” definendola come una “schifosa” e “tinder” citando l’app di incontri. Ripicche, vendette inserite nel decreto che ne disponeva il giudizio: pedinamenti, dispetti come staccarle i cavi della batteria, inseguimenti in auto puntandole contro gli abbaglianti; abiti strappati. E un messaggio sulla porta di ingresso di casa tra l’ironico e il drammatico con scritto: “Vietato entrare alle abbonate Tinder”. E poi calci e pugni.

Minacce al nuovo compagno della moglie che, per paura di subire ulteriori ritorsioni, ha deciso di tenere segreta la relazione. L’uomo, come detto, era anche accusato di aver ricattato la ex moglie di divulgare video in scene intime al rifiuto della donna di ritornare insieme. Per questo capo d’imputazione, l’imputato, assistito dall’avvocato Angelo Ninni,era stato assolto già in primo grado Nel giudizio di secondo grado, anche da quello di maltrattamenti. Novanta giorni per conoscere il deposito delle motivazioni. La parte civile (una 37enne di Sannicola) era assistita dall’avvocata Maria Greco.