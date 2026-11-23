Ospite del PodCast del Corriere Salentino, Luigi Puzzovio, Presidente del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. In studio con Serena Patrimia, il Presidente Puzzovio, racconta la storia e le prospettive di un ente di alta formazione che cresce sia a livello nazionale e sia a livello internazionale.
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