CARMIANO – Una grande festa dello sport, della salute e della partecipazione, capace di coinvolgere bambini, ragazzi, adulti e famiglie in una giornata all’insegna del movimento e del benessere. Tutte le associazioni sportive carmianesi hanno dato il loro contributo e ha voluto dare la sua testimonianza anche il colonnello Carlo Calcagni. Carmiano e Magliano si sono trasformate in un grande spazio dedicato all’attività fisica, alla socialità e alla promozione dei corretti stili di vita. Dal Centro sociale polivalente, in via “Sara Librando, ha preso il via il “Festival del Movimento”, un’importante e coinvolgente manifestazione promossa dall’amministrazione comunale di Carmiano, su proposta dell’assessore allo Sport Stefania Scatigna, nell’ambito delle iniziative sostenute dalla Regione Puglia per il 2026, anno in cui la Puglia è Regione Europea dello Sport. L’evento è stato patrocinato anche dal Coni Puglia. Un evento pensato per mettere al centro le persone, valorizzare le eccellenze sportive locali e rafforzare il senso di comunità, dimostrando che lo sport non è soltanto competizione, ma rappresenta soprattutto salute, educazione, inclusione e condivisione.

“Vogliamo che Carmiano diventi sempre più una comunità che investe nello sport, nella prevenzione e nella qualità della vita – dichiara il sindaco Giovanni Erroi –. Il Festival del Movimento rappresenta perfettamente la nostra idea di amministrazione: un Comune che non si limita a organizzare manifestazioni, ma crea occasioni concrete di incontro, partecipazione e crescita collettiva. Lo sport è uno straordinario strumento di aggregazione, insegna il rispetto delle regole, aiuta i giovani a crescere e consente alle persone di tutte le età di prendersi cura della propria salute. È stata una domenica in cui tante famiglie, bambini, giovani e cittadini si sono incontrati per vivere una bellissima giornata all’insegna dei valori dello sport e della promozione della salute”.

Un programma ricco di appuntamenti, cominciato alle 8:45 con il raduno davanti al Centro sociale per l’accoglienza dei partecipanti: alle 9 la “Camminata Rosa di Comunità: Cammini-Amo per la prevenzione del cancro”, in collaborazione con l’associazione “Insieme contro il cancro per la vita”, poi i saluti istituzionali e l’apertura ufficiale della manifestazione, con aree dimostrative e inizio gichi di vario tipo: basket, calcio, bocce, resquare, pilates, scacchi, pesca, pallavolo, karate. psicomotricità infantile e altro. Dalle 10 hanno preso vita le aree dimostrative, con esibizioni, attività sportive, momenti di prova e iniziative curate dalle associazioni e dalle realtà sportive del territorio. Un’occasione preziosa per conoscere le diverse discipline, avvicinarsi alla pratica sportiva e scoprire il lavoro quotidiano di chi promuove lo sport a Carmiano e Magliano.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stata la passeggiata “Cammini-Amo per la prevenzione”, la marcia ludico-sportiva non competitiva aperta alla cittadinanza, inserita nel calendario delle iniziative dell’Ottobre Rosa. Una camminata che ha unito simbolicamente movimento, benessere e sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione, ricordando che prendersi cura della propria salute significa anche adottare uno stile di vita attivo.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’accoglienza: previste 400 magliette celebrative per i partecipanti alla camminata e un punto ristoro gratuito con acqua, tè e frutta per accompagnare le attività sportive. “Abbiamo voluto costruire una giornata nella quale ogni cittadino possa sentirsi protagonista – prosegue Erroi – Il movimento deve essere un’opportunità per tutti, indipendentemente dall’età e dalla preparazione atletica. Ma c’è anche un altro obiettivo che ci sta particolarmente a cuore: dare visibilità alle nostre associazioni sportive, ai loro dirigenti, agli allenatori e ai tanti volontari che ogni giorno dedicano tempo ed energie alla crescita dei ragazzi. Sono una risorsa fondamentale per il territorio e meritano il sostegno delle istituzioni”. L’iniziativa ha ottenuto l’ammissione al finanziamento previsto dall’avviso regionale “Manifestazioni Sportive Puglia 2026”, con un contributo massimo di 2.700 euro. Complessivamente, l’amministrazione comunale ha destinato all’organizzazione dell’evento 5.900 euro, prevedendo servizi e allestimenti per garantire la partecipazione e lo svolgimento in sicurezza delle attività. Il Festival del Movimento diventa così anche un’occasione per valorizzare il centro sociale, il Parco della Scienza di Magliano come luoghi di aggregazione e di iniziative aperte alla cittadinanza, rafforzando il legame tra sport, territorio e istituzioni.

“Il nostro obiettivo è costruire una Carmiano sempre più viva, dinamica, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone – conclude il sindaco Erroi – Investire nello sport significa investire nei nostri figli, nella salute dei cittadini e nel futuro della comunità. Ringrazio l’assessore Stefania Scatigna, le associazioni sportive e tutti coloro che contribuiranno alla riuscita di questa manifestazione. Invito le famiglie di Carmiano, Magliano e dei comuni vicini a partecipare numerose: vogliamo trasformare questa giornata in una grande festa di comunità, perché una città che si muove è una città che cresce”.

L’assessore allo Sport Stefania Scatigna traccia un bilancio della giornata: “Organizzare per la prima volta un evento di questa portata è stata una sfida emozionante, ma vedere le nostre strade riempirsi di così tante persone, unite dalla stessa voglia di stare insieme, ha ripagato ogni singolo sforzo. Per me, da Assessore allo Sport, l’emozione più grande è stata osservare questo straordinario spirito di comunità. Non si è trattato solo di attività fisica, ma di un messaggio forte e condiviso: lo sport è salute, è prevenzione, è vera e propria medicina per il corpo e per la mente. Grazie di cuore a chi ha partecipato, alle associazioni, ai professionisti e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata indimenticabile. Questo è solo l’inizio di un percorso che vogliamo continuare a costruire insieme, un passo alla volta!”.