Dalla intuizione di un giovane imprenditore alla costruzione di una realtà con oltre 400 dipendenti, capace di affermarsi nel commercio digitale e raggiungere i mercati nazionali e internazionali. La storia di Deghi S.p.A. è stata al centro della visita aziendale organizzata venerdì 20 novembre nell’ambito del PMI DAY 2026, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese promossa da Piccola Industria Confindustria.

Ad accogliere gli studenti dell’ITE De Viti de Marco di Casarano, dell’IISS Gaetano Salvemini di Alessano, dell’IISS Enrico Fermi di Lecce e della Fondazione ITS Academy Mobilità è stato il fondatore e presidente di Deghi, Alberto Paglialunga, protagonista di un confronto diretto e vivace con i ragazzi. Un’occasione per raccontare la storia dell’azienda, ma soprattutto le scelte, i rischi e i sacrifici che accompagnano il percorso di chi decide di fare impresa.

Il tema della diciassettesima edizione del PMI DAY è “Crescere”: per i giovani significa acquisire competenze, costruire la propria identità e scegliere dove realizzare il proprio futuro; per le imprese vuol dire innovare, investire e affrontare nuovi mercati.

Deghi rappresenta una testimonianza concreta di questo percorso. Nata nel 2009 da un’intuizione di Alberto Paglialunga, l’azienda salentina è diventata un gruppo strutturato e un punto di riferimento nell’e-commerce per i settori dell’arredo bagno, del giardino e degli interni, con un catalogo di oltre 45mila prodotti.

Nel dialogo con gli studenti, Paglialunga ha raccontato l’azienda senza nasconderne le difficoltà: fare impresa significa avere coraggio, assumersi rischi, affrontare sacrifici e mettersi continuamente in discussione. Ma è anche l’attività che ama più di ogni altra, perché capace di regalare tanta bellezza.

Ha spiegato la scelta di aprire le porte dell’azienda ai ragazzi, affinché possano conoscere da vicino una realtà imprenditoriale e, soprattutto, immaginare un futuro anche nella propria terra. Un progetto nato proprio dalla volontà di realizzare qualcosa di bello in Salento, farlo conoscere e contribuire alla sua crescita. Una testimonianza di impegno e di fiducia nelle potenzialità del territorio, che invita le nuove generazioni a non considerare la partenza come l’unica possibilità per costruire il proprio futuro.

“Crescere è una sfida che riguarda tutti: le imprese, i giovani, i territori”, ha sottolineato Alessandro Benisi, presidente di Piccola Industria Confindustria Lecce. “Per le nuove generazioni significa costruire la propria identità e acquisire le competenze necessarie per affrontare il futuro; per le imprese vuol dire innovare, investire e continuare a competere. Il dialogo tra scuola e mondo produttivo è fondamentale per avvicinare questi due percorsi e costruire nuove prospettive”.

Benisi ha ricordato anche il confronto sulla crescita delle imprese al centro del recente Forum nazionale di Roma, che ha riunito oltre 1.200 imprenditori, sottolineando la necessità di misure e strumenti capaci di sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo.

Sull’importanza delle PMI per l’economia e per la tenuta sociale dei territori si è soffermato anche Valentino Nicolì, presidente di Confindustria Lecce. Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale del sistema produttivo italiano e far conoscere il loro valore ai giovani significa stimolare la cultura d’impresa e una maggiore propensione all’iniziativa imprenditoriale.

Una sfida particolarmente importante per il Salento, che deve fare i conti con la partenza di tanti giovani per motivi di studio e lavoro e con la difficoltà di trattenerne le competenze. Da qui la necessità di far conoscere le opportunità offerte dal tessuto produttivo locale e valorizzare le imprese come protagoniste dello sviluppo economico e sociale.

La visita a Deghi è parte del roadshow promosso da Confindustria Lecce nelle scuole della provincia, che ha coinvolto quattro istituti superiori e dieci imprese del territorio, attraverso testimonianze dirette sui temi del rischio, del coraggio, dell’impegno e della responsabilità sociale.

Una giornata che ha dato concretezza al significato del PMI DAY: avvicinare scuola e impresa, offrendo ai ragazzi esempi reali e la possibilità di guardare al futuro con maggiore consapevolezza. Perché dietro ogni azienda ci sono persone, intuizioni e sogni, ma anche la volontà di investire nella propria terra e contribuire a costruirne nuove opportunità.