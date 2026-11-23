SALENTO – A Torre Santa Sabina, nel territorio di Carovigno, le indagini archeologiche condotte dall’Università del Salento hanno portato alla luce un vasto complesso di edifici di età romana, rimasto sepolto per secoli, un complesso che potrebbe corrispondere all’antica Ad Speluncas, una delle stazioni di sosta lungo la Via Traiana. I risultati di tali indagini saranno presentati nel corso di due incontri pubblici.

Il primo appuntamento è per domani, martedì 24 novembre, alle ore 11 nella sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto (via Libertini 6, Lecce), all’interno del ciclo “Conferenze in SABAP”. Porteranno i saluti istituzionali il soprintendente Antonio Zunno, il sindaco di Carovigno Massimo Vittorio Lanzilotti e il vicesindaco Antonino Camporeale. Introdurrà i lavori Salvatore Taurino, funzionario archeologo SABAP responsabile per il territorio di Carovigno. Relazioneranno il professor Giuseppe Ceraudo, ordinario di Topografia antica e responsabile scientifico delle indagini, e la dottoressa Sofia Stricchiola, dell’Università del Salento.

Il secondo incontro è fissato per sabato 28 novembre alle ore 17 nell’Aula consiliare del Comune di Carovigno (via Verdi 1). Introduzione e saluti saranno affidati al sindaco Lanzilotti e al vicesindaco Camporeale. Seguiranno gli interventidel soprintendente Zunno e dell’assessora alla Cultura Sabrina Franco; di Angela Maria Ferroni, archeologa e coordinatrice nazionale della candidatura che ha portato l’Appia nel Patrimonio Mondiale UNESCO, il professor Ceraudo e la dottoressa Stricchiola.

Le ricerche sono state condotte fra agosto e settembre 2026 dal Laboratorio di Topografia Antica e Fotogrammetria (LabTAF) del Dipartimento di Beni Culturali di UniSalento, nell’ambito del progetto di dottorato di Stricchiola. Le prospezioni con magnetometro e georadar hanno permesso di ricostruire per la prima volta la pianta di un complesso diviso in due grandi settori, con edifici disposti attorno a corti porticate e numerosi ambienti. La disposizione degli spazi trova confronti con le strutture romane di età imperiale dedicate all’accoglienza e alla sosta lungo le strade.

Le fonti itinerarie collocano Ad Speluncas, toponimo che significa “presso le grotte”, a circa 18 miglia (26 chilometri) da Brindisi. Negli anni Settanta Donato Coppola aveva segnalato nell’area resti di strutture e tombe che l’espansione edilizia ha poi reso irriconoscibili in superficie. La posizione topografica, l’organizzazione degli edifici e il confronto con le fonti rendono attendibile l’identificazione con Ad Speluncas, che dovrà comunque essere confermata da ulteriori verifiche archeologiche.

La scoperta interessa un tratto della Via Traiana compreso nel sito seriale “Via Appia. Regina Viarum”, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO il 27 luglio 2024.

«Ad Speluncas era finora un nome negli itinerari antichi: oggi possiamo cominciare a darle una forma – dichiara Ceraudo -. È un tassello importante per ricostruire la Via Traiana, non solo il tracciato, ma anche le infrastrutture che ne garantivano il funzionamento. Abbiamo voluto presentare questi risultati prima a Lecce, insieme alla Soprintendenza, e poi a Carovigno, perché la conoscenza prodotta dalla ricerca deve tornare alla comunità che vive questi luoghi. Proteggere un patrimonio che non si vede più in superficie è possibile solo se il territorio lo riconosce come proprio. Da qui vogliamo partire, con la Soprintendenza e con il Comune, per i prossimi passi di indagine, tutela e valorizzazione».

Gli incontri sono aperti al pubblico.