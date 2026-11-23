L’Istituto di Santa Cesarea Terme ha celebrato la sua undicesima Settimana della Cucina Italiana di qualità nel mondo, avendo partecipato a ciascuna delle edizioni fin dall’istituzione della stessa nel 2016.

La Manifestazione tenutasi il 19 novembre 2026 a Parigi è figlia di quella del 19 novembre 2024 presso l’Ambasciata d’Italia di Rue de Varenne, esattamente due anni prima, che lanciò la felice candidatura della Cucina italiana delle radici a Patrimonio immateriale dell’Umanità.

Presso la sede del Lycée Guillaume Tirel di Parigi è stata protagonista la tradizione pugliese, con i suoi prodotti tipici di eccellenza e con una specifica attenzione al tema della pasta fresca.

Ciò è avvenuto anche con la partecipazione di Don Pasta, Artista multimediale di origine pugliese e con il coinvolgimento di altre realtà scolastiche, presenti grazie alla cooperazione del Consorzio Erasmus gestito dalla Scuola di Santa Cesarea Terme, pluriaccreditata.

Fondamentale è stato l’apporto di operatori economici ed associativi di alto livello del territorio e non solo, che hanno fornito un aiuto in termini di expertise, consulenza, servizi e materie prime. Fra questi C.I.H.E.A.M. (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes) di Bari e di Parigi, Agrichef, iniziativa patrocinata da GAL Capo di Leuca, Ente di formazione SMILE Puglia, Confederazione Agricoltori italiani, Turismo Verde e Cooperativa Food4health Community Lab.

All’avvio della manifestazione un gruppo di studenti delle scuole del primo e del ciclo, insieme con Professori e Dirigenti Scolastici, hanno eseguito uno spettacolo musical-coreutico basato sulle tradizioni della Grecìa Salentina, compresa una inedita esecuzione dell’Inno alla Gioia di Beethoven con accompagnamento del tamburello salentino.

Dopodichè, allievi e professori degli Istituti Alberghieri hanno dato il via alla degustazione de menu tipico pugliese da tre portate tradizionali a beneficio di circa 250 invitati. Ulteriori fra le principali specialità pugliesi e salentine da degustazione sono state rappresentate nel menu, che ha fornito agli intervenuti una più ampia panoramica delle peculiari tradizioni enogastronomiche del territorio. Nelle tre sale principali individuate e dedicate all’evento dell’Istituto Guillaume Tirel sono stati allestiti stand con la rappresentazione delle portate tipiche di un menu tradizionale pugliese e maxischermi per seguire le varie performance.

A ciascuno degli intervenuti è stata donata una pubblicazione in Francese sulla pasta fresca a firma del Prof. Doriano Longo e realizzata proprio per l’occasione e agli ospiti illustri, prodotti cosmetici offerti dalle Terme di Santa Cesarea una opera ad acquerello dell’Artista salentino