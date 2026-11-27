LECCE – Dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, la Chiesa di Sant’Irene dei Teatini a Lecce ospita Sacra Luce, mostra dedicata alle antiche icone russe della Collezione Orler. Un’occasione per avvicinarsi alla spiritualità e alla tradizione artistica dell’Oriente cristiano attraverso oltre cento opere di arte sacra.

Le icone, selezionate dalla Collezione Orler, realtà di riferimento nel panorama artistico e collezionistico italiano e attiva dal 1958, testimoniano secoli di storia, devozione e maestria pittorica. Le tavole permettono di scoprire il profondo valore simbolico, teologico ed estetico dell’iconografia russa.

La scelta della Chiesa di Sant’Irene dei Teatini come sede espositiva nasce dal dialogo tra lo spazio e le opere. Le linee monumentali e la solennità della chiesa barocca accolgono il silenzio contemplativo e la luce dorata delle tavole antiche, creando un incontro suggestivo tra architettura, arte e spiritualità e offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva.

Pensata per cittadini, turisti e studiosi, la mostra resterà aperta durante tutto il periodo delle festività natalizie. All’interno sarà inoltre possibile acquistare pubblicazioni dedicate alle icone russe.