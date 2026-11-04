Schumann e Rachmaninov, tra visioni, maschere e ombre: al Teatro Paisiello il recital di Antonio Sicuro

LECCE – Una domenica mattina dedicata al grande pianismo romantico, tra virtuosismo, introspezione e immaginazione. È quella proposta dalla Camerata Musicale Salentina con Antonio Sicuro, protagonista domenica 22 novembre alle 11 al Teatro Paisiello di Lecce del concerto “Schumann e Rachmaninov: visioni, maschere e ombre”, nell’ambito dei “Concerti con Aperitivo” della 57ª Stagione Concertistica 2026-27.

Un recital costruito intorno a due compositori che hanno fatto del pianoforte uno strumento privilegiato per esplorare le più diverse sfumature dell’animo umano. Il programma accosta la Kreisleriana op. 16 di Robert Schumann a quattro degli Études-tableaux op. 39 di Sergej Rachmaninov, i numeri 1, 2, 4 e 9: pagine profondamente diverse ma accomunate da una scrittura di grande forza espressiva e da un forte coinvolgimento dell’interprete.

La Kreisleriana, tra i vertici della produzione pianistica di Schumann, è un’opera attraversata da continui contrasti e repentini cambi di atmosfera, ispirata alla figura di Johannes Kreisler, il bizzarro maestro di cappella creato dalla fantasia dello scrittore E.T.A. Hoffmann. Una musica che riflette la complessità dell’universo romantico e la sua tensione tra slancio, inquietudine e abbandono.

A seguire, gli Études-tableaux di Rachmaninov, autentici “studi-quadro” nei quali il compositore russo unisce straordinaria difficoltà tecnica e ricchezza espressiva. Più che raccontare immagini precise, queste pagine suggeriscono atmosfere e visioni affidate alla sensibilità dell’interprete.

Antonio Sicuro, salentino, ha iniziato lo studio del pianoforte a otto anni e si è formato al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, dove ha conseguito il diploma accademico di primo livello con massimo dei voti, lode e menzione d’onore e il biennio di secondo livello in pianoforte solistico con 110, lode e menzione. Si è perfezionato con importanti maestri, tra cui E. Pace, R. Risaliti, A. Gavrilov, P. Camicia e A. Lucchesini, e ha ottenuto primi premi e primi premi assoluti in diversi concorsi pianistici. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia, alternando i recital all’attività di Maestro Collaboratore. Dal 2023/24 è Accompagnatore al Pianoforte presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, dove oggi ricopre un incarico a tempo indeterminato presso la sede di Ceglie Messapica.

Il concerto del 22 novembre sarà dunque un’occasione per ascoltare un interprete formatosi nel territorio salentino alle prese con due pagine fondamentali del repertorio pianistico, in un percorso che dalle inquietudini e dalle visioni di Schumann conduce alla densità sonora e alla forza espressiva di Rachmaninov.

Anche per questo appuntamento la musica sarà accompagnata da un momento di convivialità: al termine del recital il pubblico potrà fermarsi nel foyer del Teatro Paisiello per un gustoso aperitivo, da condividere anche in compagnia dell’artista.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina ( in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della rassegna Banca Popolare Pugliese e Apollonio Vini.

PROGRAMMA MUSICALE

R. Schumann: Kreisleriana (op. 16)

S. Rachmaninov: Etudes-tableaux op. 39 n° 1, 2, 4, 9

ABBONAMENTO A 6 CONCERTI

Posto Unico: € 60

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 17, Ridotto* € 15, Convenzioni** € 13, Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 57^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 26-27 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

PROMO FAMILY 1+2

Novità! Per questo concerto, per ogni bambino e ragazzo fino a 16 anni compiuti, è prevista la tariffa Convenzioni per i due adulti accompagnatori!

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655 per prenotazione verifica della disponibilità.

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 € per i biglietti e 3,50 € per l’abbonamento.

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BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti. Dona anche tu!

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.