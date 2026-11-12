Strage Nassiriyah, ventitré anni dopo, tribunale disponde risarcimento per fratelli del soldato salentino

TREPUZZI (Lecce) – Nel giorno in cui ricade l’anniversaio dalla strage di Nassiriyah – correva il 12 novembre 2003 – il fratello e la sorella del caporal maggiore Alessandro Carrisi, originario di Trepuzzi e morto a soli 23 anni, otterrano un risarcimento. La battaglia, avviata dall’avvocata Francesca Conte, si è conclusa con un successo davanti alla Corte d’appello del tribunale civile di Roma. Erano le 8.45 in Italia (le 10.45 locali), quando nei pressi di An Nassiriyah (Iraq), un camion imbottito di tritolo, guidato da terroristi iracheni al comando di Al Kourdi, si lanciava contro la “Base Maestrale”, ritenuta dalla guerriglia irachena un obiettivo militare da colpire ed abbattere ed esplodendo all’interno della stessa, così uccidendo 19 italiani (12 carabinieri, 5 militari dell’esercito, 2 civili) e 9 iracheni. I feriti furono 140.
“Esprimo grande gioia per questo risultato – conseguito grazie al lavoro del mio staff e in particolare della collega Denis De Berio – che, ventitré anni dopo, mettte la parola fine agli aspetti giudiziari, la prossima battaglia – commenta l’avvocata Francesca Conte – sarà il riconscimento della medaglia d’oro ai caduti di Nassiriah”. Nelle scorse ore il Comune di Trepuzzi ha voluto ricordare il concittadino con un post sulla pagina istituzionale del paese che recita: “In memoria di Alessandro Carrisi, 1° C. M. dell’Esercito Italiano, caduto a Nassiriya (Iraq) il 12 novembre del 2003”. Con una foto del soldato.
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