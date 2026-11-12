Tomba profanata per rubare: indagati madre, figlio e compro oro. Due indagati per colpi di pistola studio odeontotecnico

TAVIANO (Lecce) – Si introdussero nel cimitero di Taviano nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi per profanare la tomba di un’insegnante morta il 5 gennaio 2014 a 87 anni. Dopo aver scavato e disseppellito la bara, i malviventi forzarono il feretro per rovistare all’interno tra i resti della defunta e impossessarsi dei preziosi e dei gioielli che rappresentavano il ricco corredo funebre. A distanza di mesi, dalle informazioni acquisite in anterpima dal Corriere Salentino, i presunti responsabili di un “atto deprecabile” come venne definito dallo stesso sindaco, Giuseppe Francesco Pellegrino, sono stati identificati grazie alle indagini cndotte dai carabinieri di Casarano. È tutta gente del posto, in alcuni casi, legata da vincoli di parentela. Come nel caso del 35enne Marco Liviello e della madre Giovanna De Pascali, di 58. Che avrebbero agito insieme a due altri concittadini: Luigi e Giuseppe Bleve, rispettivamente di 38 e 56 anni. Singolare il ruolo ricoperto dalla donna: si sarebbe confrontata con il figlio suggerendo quali attrezzi sarebbero serviti per aprire la tomba interrata e trafugare così parti del corredo funebre insieme con una collana in oro e altri monili in oro (riposti in una borsa dal titolare di una Rsa come da volontà della defunta).

Ai quattro concittadini la pm Donatina Buffelli, sulla scorta delle indagini condotte dai carabinieri del posto, vengono contestati i reati di violazione e vilipendio di sepolcro, nonché di vilipendio di cadavere. Nella stessa vicenda già sconcertante c’è un altro sviluppo altrettanto grave perché risulta indagato il titolare di un compro oro della zona che, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, già prima del furto aveva garantito a Liviello di ritirare gli oggetti in oro e l’immediato trasferimento per poi trasferire e monetizzare i preziosi. redigendo documenti solo per una collana di 1 grammi e mezzo ( e non per tutti gli altri oggetti portati via dalla tomba per complessivi circa 132 grammi). Sotto inchiesta, sempre nello stesso filone, compare anche Alessio Picca, un 37enne del posto, perché – secondo le indagini – avrebbe raggiunto il Compro Oro insieme a Liviello fornendo i suoi documenti per le relative registrazioni con riferimento, in particolare, per la collana per la quale avrebbe ricevuto un bonifico di 1.400 euro mentre 1.000 euro in contanti sarebbero stati consegnati dal titolare a Liviello.

COLPI DI PISTOLA STUDIO ODONTETECNICO

Nella stessa inchiesta sempre lo stesso Liviello insieme a David Manni, un 27enne sempre di Tavano, con altri soggetti non identificati, sono indagati per i cinque colpi di pistola calibro 9 esplosi – nella notte del 6 marzo scorso – contro il portone di ingresso dello studio odontoiatrico di Fabio Bacile Di Castiglione. Gli attentatori arrivarono a bordo di una Toyota Yaris nella disponibilità di Liviello con la targa coperta con del nastro adesivo. Le esplosioni causarono il danneggiamento del portone e della porta interna a vetri. Sul posto, dopo un sopralluogo, i carabinieri ritrovarono 4 ogive e una cartuccia inesplosa calibro 9×19 nei paraggi del portone. Ma le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito comunque di risalire a due dei presunti componenti della banda di malviventi.

FURTO IN CASA DEL COGNATO

Sempre la figura di Marco Liviello è al centro di un altro episodio di cronaca accertato dai carabinieri nella stessa inchiesta: il furto in casa – il 25 aprile scorso nei pressi di Lido Pizzo – di un parente stretto di Luigi Bleve commesso dal giovane insieme a un complice: Francesco Abruzzese, 33enne di Matino, quest’ultimo con il ruolo di “palo”. Una scorribanda resa ancora più facile dalle indicazioni telefoniche fornite da Bleve a Liviello sulle modalità con cui compiere il furto approfittando dell’assenza dei proprietari impegnati a festeggiare una comunione. I ladri così portarono via orologi di diverse marche, un paio di orecchini in oro, denaro in contante per 500 euro, alcuni vestiti.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Stefano Chetta, Maurizio My e Stefano Stefanelli.