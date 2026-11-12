Travolti da un’auto, mentre viaggiavano in monopattino, due feriti, uno dei quali più grave

Diso-Spongano (Lecce) – Travolti da un’auto, mentre viaggiavano in monopattino. Due i feriti, uno dei quali più grave, trasportato in ospedale in codice rosso.

L’incidente stradale si è verificato intorno alle ore 18 di stasera, lungo la strada provinciale 82, nel territorio di Diso-Spongano, dove l’auto ha investito il monopattino elettrico sul quale viaggiavano due cittadini indiani, di 31 e 32 anni, entrambi rimasti feriti.

Da una prima ricostruzione, la conducente dell’auto, una 32enne, per cause in corso di accertamento, non si sarebbe accorta della presenza del monopattino, che procedeva nello stesso senso di marcia.

Uno dei due occupanti, il 31enne, ha riportato ferite lievi, mentre l’altro, il 32enne, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecce. Le sue condizioni, tuttavia, non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.

Tra gli elementi al vaglio anche le condizioni di visibilità, il tratto stradale è privo di illuminazione, il monopattino non era dotato di segnalazioni luminose e i due occupanti non indossavano indumenti ad alta visibilità.

Non risultano altre persone ferite, né ulteriori veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Spongano.