Tentò di far esplodere casa con figlio, nuora e nipoti dentro, 81enne a processo con l’accusa di strage

VEGLIE (Lecce) – A 81 anni finisce sotto processo con l’accusa di strage. L’anziano, originario di Veglie, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata in una Rsa avrebbe tentato di uccidere il figlio, la nuora e i tre nipoti. In particolare, autorizzato dall’Autorità giudiziaria, a rientrare in casa, nella notte del 13 luglio 2025, avrebbe innescato un incendio all’interno della propria abitazione, al piano inferiore dello stesso stabile dove vivevano i familiari. Subito dopo, l’anziano avrebbe collocato una prima bombola del gas – che si era procurata appositamente la sera precedente – con l’erogatore completamente aperto a due metri dal fuoco, e una seconda bombola del gas, anch’essa con l’erogatore completamente aperto, che ha staccato dal suo alloggiamento nella cucina avendo il tubo di allaccio tagliato, al centro dell’abitazione, tra il cucinino e il tinello, così saturando di gas l’intera abitazione. L’anziano, però, si sarebbe assicurato, tuttavia, la propria incolumità portandosi fuori della propria abitazione, ad una distanza di circa 100 metri.

Si è poi accasciato per strada e ha simulato l’intenzione di suicidarsi, destando l’allarme dei vicini, che hanno avvertito i carabinieri, i quali, acquisito il suo rifiuto di recarsi in ospedale per eventuali accertamenti e, altresì, di rientrare presso la propria abitazione, sono stati avvisati dal figlio del fortissimo odore di incendio e di gas che si percepiva proveniente dall’abitazione del padre e dunque appena sotto quella della propria famiglia. Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Campi Salentina. I militari sono riusciti a evitare il peggio e a mettere in sicurezza l’immobile, scongiurando il rischio di un’esplosione. Nel corso delle operazioni i carabinieri hanno riportato lievi escoriazioni. L’anziano, invece, venne trasportato all’ospedale di Galatina e ricoverato nel reparto di psichiatria per le cure del caso. I familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Giovanni Paolo Ianne, si sono costituiti parte civile. A difendere l’imputato, ci penserà l’avvocato Francesca Soluri. Il processo si celebrerà davanti ai giudici della Corte d’assise di Lecce.