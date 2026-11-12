Si sarebbero sostituiti all’anziana zia per intascare assegni Agenzia delle Entrate: condannati due nipoti

COPERTINO (Lecce) – Si sarebbero sostituiti illecitamente alla zia per appropriarsi di rimborsi dell’Agenzia delle Entrate per oltre 8mila euro, spettanti alla parente. I nipoti della donna, fratelli fra loro, entrambi residenti a Copertino, sono stati condannati con l’accusa di truffa al termine del processo in abbreviato. Il gup Alcide Maritati ha inflitto 10 mesi e 20 giorni a G.V., una 43enne, dipendente all’Agenzia delle Entrate, e a 6 mesi e 8 giorni G.V., di 37, dipendente in un laboratorio medico. L’ipotesi di accusa formulata nei loro confronti consisteva nel fatto che entrambi, a dicembre, si sarebbero sostituiti alla zia, 69enne, per incassare gli assegni dell’Agenzia delle Entrate per rimborsi Irpef per complessivi 8.084 euro relativi agli anni 2021 e 2022.

Ovviamente la reale beneficiaria di quelle somme sarebbe rimasta all’oscuro di tutto accorgendosi del raggiro solo quando, alla fine di gennaio di quest’anno, collegandosi al portale “Io”, scoprì che erano stati effettuati, a suo nome, dei pagamenti per i rimborsi Irpef. Così il giorno dopo è andata a chiedere conto all’ufficio postale di Copertino, dove le è stato riferito che a ritirare le raccomandate contenenti gli assegni era stato il nipote su sua delega. Peccato che la firma apposta su quella delega non fosse la sua, ma una firma falsa.

Da qui è scattata la denuncia ai carabinieri della locale tenenza. Ma successivamente la 69enne ha presentato anche un’integrazione di querela per presunte pressioni, tramite messaggi WhatsApp che, a suo dire, avrebbe ricevuto dai due nipoti, in cui le avrebbero espresso l’intenzione di restituirle le somme di denaro. Ma questo avrebbe finito per provocare all’anziana un grave stato di agitazione e paura. Il risarcimento del danno verrà disposto in separata sede per la zia difesa dall’avvocato Carlo Gervasi, mentre i due nipoti erano assistiti dall’avvocato Giancarlo Sparascio.