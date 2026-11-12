Sette mesi in carcere per presunte violenze sessuali sulla fidanzata ma era innocente: assolto, torna libero

OTRANTO (Lecce) – Venne arrestato il 10 aprile 2026 su denuncia della persona offesa, con la quale in passato aveva avuto una relazione sentimentale e che temporaneamente era ospite a casa di lui a Otranto. E un 28enne, di origini africane, venne anche arrestato sulla scorta di una denuncia per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni formalizzata dalla donna. Da quanto denunciato, la presunta vittima viveva e lavorava in Italia da circa quattro anni. Aveva conosciuto l’indagato nel 2024 e, quando si era trasferita da Lecce a Otranto, nel settembre dell’anno scorso, aveva chiesto al 28enne di ospitarla in casa in locazione. Da settembre a metà novembre aveva avuto solo una relazione sessuale con l’indagato, per poi instaurare un rapporto be più solido, incrinatosi per la gelosia di lui che la presentava a tutti come “la sua fidanzata”. Già a dicembre, la donna aveva cercato di spiegare all’indagato l’intenzione di interrompere la relazione sentimentale e, da diverso tempo, non voleva più avere rapporti sessuali con lui. Incurante dei ripetuti rifiuti della donna, andava su tutte le furie e l’avrebbe costretta a intrattenere rapporti sessuali.

Su richiesta del pubblico ministero, nella fase delle indagini, è stato disposto dal gip l’incidente probatorio avente ad oggetto l’esame della persona offesa. Nel corso dell’esame, tenutosi il 5 giugno scorso, la donna rilasciò delle dichiarazioni contraddittorie e poco credibili. Inoltre, la difesa dell’indagato, rappresentata dall’avvocato Silvio Giardiniero, chiese di effettuare una perizia dall’ingegnera Luigina Quarta sul proprio telefono cellulare facendo estrapolare la chat di WhatsApp e i numerosi messaggi vocali e foto intercorsi con la donna. Dall’analisi delle conversazioni è emersa una realtà completamente diversa da quella narrata dalla persona offesa in denuncia e confusamente riportata nel corso dell’incidente probatorio.

Così, dopo l’emissione di un decreto di giudizio immediato, la difesa ha avanzato richiesta di abbreviato condizionato all’acquisizione della perizia informatica sul telefono. La giudice per l’udienza preliminare, Francesca Mariano, ha ammesso il rito alternativo con l’ascolto della persona offesa sul contenuto delle chat, l’esame dell’imputato e la discussione svoltasi nelle scorse ore. In udienza, la stessa pm Erika Masetti aveva avanzato richiesta di assoluzione da tutti i capi d’imputazione, rilevando la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile con l’ avvocato Giulio Bray. La giudice ha pronunciato sentenza contestuale di assoluzione da tutti i capi d’imputazione perché il fatto non sussiste, ordinando l’immediata scarcerazione dell’imputato, detenuto da 7 mesi.