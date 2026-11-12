Una stanza di un b&b nel centro di Lecce base logistica per lo spaccio: arrestati un ragazzo e una ragazza

LECCE – La stanza di un B&b nel centro di Lecce come base logistica per un’intensa attività di spaccio. I movimenti dei presunti pusher, però, non sono passati inosservati e dopo una perquisizione sono stati arrestati e confinat5i ai domiciliari: Nicolò Tornese, 22enne e Francesca Proietti, di 33, entrambi residenti nel capoluogo salentino. Da tempo la coppia era finita nel mirino degli agenti della Sezione Antidroga della Squadra mobile di Lecce che, nei giorni scorsi, con un accurato servizio di controllo, avevano avuto modo di verificare come l’uomo e la donna si recassero in diverse piazze del centro dove venivano avvicinati da diversi giovani. Da qui l’ipotesi di un giro di spaccio.

Così, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 novembre, i poliziotti si sono presentati nel b&b raggiungendo la stanza utilizzata da Tornese. Con un espediente, gli agenti sono riusciti a farsi aprire la porta sorprendendo all’interno i due ragazzi. Effettivamente su un tavolino nella stanza da letto erano stati riposti un involucro con 17 grammi di cocaina, altri tre sempre della stessa sostanza preparati per la vendita per circa 2 grammi, un bilancino di precisione, un involucro di marijuana per circa mezzo grammo; altro involucro era stato nascosto sopra il cassettone dell’avvolgibile con quasi 40 grammi di marijuana e all’interno di un comodino 1000 euro in contanti in banconote di vario taglio e ritenuto provento dell’attività di spaccio.

I poliziotti, a quel punto, si sono trasferiti in casa di Tornese dove sono stati ritrovati materiale per il confezionamento dello stupefacente e dei manoscritti con annotati somme di denaro e i nomi dei clienti debitori. Su disposizione del pm di turno, Alfredo Manca, i due giovani sono stati collocati ai domiciliari. Nelle prossime ore è prevista l’udienza di convalida alla presenza dell’avvocato della coppia, il legale Giovanni Valentini. Tornese era tornato in libertà solo da poche settimane dopo aver patteggiato 1 anno e 6 mesi di reclusione per una prima vicenda di spaccio sempre nel centro storico di Lecce.