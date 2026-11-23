LECCE – Centinaia di studenti, molti di loro alle prese con il primo incontro con l’opera, assisteranno all’Elisir d’amore di Donizetti, sedendo sulle poltrone del Teatro Politeama Greco di Lecce (ore 10) martedì 24 novembre alla prova didattica e mercoledì 25 novembre alla prova generale degli spettacoli, che andranno poi in scena il 27 (ore 20.45) e il 29 (ore 18) novembre.

E’ infatti ai giovani e giovanissimi che la Provincia di Lecce ha dedicato nuovamente quest’anno, in occasione della sua 51^ Stagione Lirica, il progetto “Studenti all’Opera, che punta proprio a sollecitare l’interesse per il teatro musicale. Gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Lecce, Brindisi e Taranto che si sono prenotati hanno l’opportunità di accompagnare i propri studenti alla scoperta dei capolavori in programma nel cartellone 2026. Dopo il successo di Turandot di Giacomo Puccini, è ora la volta di L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti e seguirà Nabucco di Giuseppe Verdi (mercoledì 9 dicembre la prova didattica).

Ecco le scuole che partecipano alle prossime due matinée donizettiane: Istituto Tecnico Deledda, Liceo Artistico e Coreutico Ciardo Pellegrino, Liceo Classico e Musicale Palmieri di Lecce; gli Istituti Comprensivi via Apulia Tricase, Moro Carosino Taranto, di San Cesario, di Collepasso, Statale Karol Wojtyla Uggiano La Chiesa-Otranto-Giurdignano, Statale Geremia Re di Leverano, Ascanio Grandi di Lecce (ad Indirizzo Musicale), Santa Chiara di Brindisi.

Il progetto didattico “Studenti all’Opera”, edizione 2026 è proposto quale occasione preziosa per trasformare il teatro in una grande aula aperta, nella quale musica, canto, letteratura, storia, interpretazione e arte scenica si incontrano e prendono vita. L’obiettivo della Provincia di Lecce, anno dopo anno, è quello di contribuire a far crescere ragazze e ragazzi come giovani appassionati e più consapevoli del valore universale delle tradizioni liriche musicali italiane.

Per informazioni è possibile contattare Catia Colitta, referente del Progetto “Studenti all’Opera” (0832 683378, ccolitta@provincia.le.it).

La 51^ “Stagione Lirica della Provincia di Lecce – Teatro di Tradizione” (responsabile del progetto il dirigente Roberto Serra), con la direzione artistica di Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca, si avvale del sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, nonché della partecipazione della Camera di Commercio di Lecce e della collaborazione anche di Comune di Lecce, Puglia Culture e Curia arcivescovile di Lecce, in attuazione di un Protocollo sottoscritto per il triennio 2025-2027.