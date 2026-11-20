LECCE – La 51^ Stagione Lirica della Provincia di Lecce – Teatro di Tradizione, dopo il successo delle prime due serate con Turandot di Puccini, è pronta a proporre il secondo titolo in programma: il melodramma giocoso in due atti L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, con libretto di Felice Romani da Le Philtre di Eugène Scribe, che andrà in scena il 27 novembre alle 20.45 e il 29 novembre alle 18, al Teatro Politeama Greco di Lecce.

La vigilia della prima serata, giovedì 26 novembre, nel Foyer del Teatro Politeama Greco a Lecce, alle 18, con ingresso libero, si terrà la conferenza del ciclo “Ouverture”, dedicata dell’opera L’elisir d’amore, a cura del critico musicale Eraldo Martucci.

Invece, grazie al progetto “Studenti all’Opera”, che punta a sollecitare l’interesse dei giovani per il teatro musicale, gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Lecce, Brindisi e Taranto, assisteranno martedì 24 novembre alla prova didattica e mercoledì 25 novembre alla prova generale.

Nata sotto i migliori auspici, l’opera L’elisir d’amore debuttò il 12 maggio 1832 al Teatro della Canobbiana di Milano ottenendo un clamoroso successo, tale da portare a ben trentadue repliche consecutive, registrando sempre il tutto esaurito. Portarla in scena a Lecce rappresenta un’occasione speciale. Oltre a essere una pietra miliare del repertorio giocoso e uno dei titoli più amati dal grande pubblico, l’opera richiama infatti il legame indissolubile con la città attraverso la figura di Tito Schipa, considerato uno dei massimi interpreti di sempre nel ruolo di Nemorino. Un primato storico che trova la sua massima consacrazione nel 1932: proprio nell’anno del centenario dell’opera, il tenore leccese fu acclamato in questa parte sui due palcoscenici più prestigiosi al mondo, il Teatro alla Scala di Milano e il Metropolitan Opera di New York.

L’opera segna una svolta significativa nel trattamento dello stile comico, che era stato fino a quel momento appannaggio del modello rossiniano, in cui l’elemento sentimentale (assente invece nel compositore pesarese), risulta fondamentale nel processo di umanizzazione dei personaggi, nei quali gli stessi spettatori possono immedesimarsi. É straordinaria la capacità di Donizetti di unire il registro comico a momenti di puro lirismo, che rende quest’opera un capolavoro di equilibrio drammatico.

Al centro della vicenda campeggia la figura di Nemorino, a cui il compositore bergamasco affida alcune delle pagine più celebri della storia del melodramma: dalla freschezza di “Quanto è bella, quanto è cara” allo slancio struggente di “Adina credimi” nel finale primo atto, per giungere al capolavoro assoluto di “Una furtiva lagrima”.

Dichiara il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino. “Dopo il successo di Turandot, la 51ª Stagione Lirica prosegue con L’elisir d’amore, un’opera particolarmente cara al pubblico leccese per il suo legame con Tito Schipa. Un’occasione per valorizzare la nostra tradizione musicale e confermare l’impegno della Provincia nella promozione di produzioni artistiche di qualità. Fondamentale resta il coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso Studenti all’Opera, un progetto che avvicina i ragazzi al teatro musicale e contribuisce alla formazione del pubblico di domani”.

L’allestimento che andrà in scena per la Stagione della Provincia di Lecce è stato presentato quest’estate al Festival Internazionale di Saaremaa in Estonia, con la regia di Marco Voleri, il cui intento è quello di evitare ogni eccesso caricaturale, privilegiando la verità delle relazioni tra i personaggi. La sua regia esalta proprio quel delicato equilibrio tra commedia popolare e profonda umanità, raccontando con leggerezza e sincerità l’amore ingenuo di Nemorino per Adina. Aiuto regista è Guido Zamara.

Sul palco prenderà vita una piazza di paese viva e colorata, che rievoca la tradizione contadina attraverso un impianto scenografico tradizionale, su cui si sovrappone un linguaggio visivo contemporaneo con le scenografie digitali disegnate da Boris Pimenov (assistente Silvia Liaci), che descrivono la dimensione interiore dei protagonisti. La chiave di questo progetto originale è proprio quella di coniugare il rispetto della tradizione con una sensibilità teatrale contemporanea, lasciando che siano la musica, la luce e la verità dei personaggi a restituire tutta la forza poetica del capolavoro donizettiano.

“Unire tradizione e innovazione è essenziale per tenere viva l’opera lirica. Con l’Elisir d’amore presentiamo un progetto originale del regista Marco Voleri che integra scenografia reale e digitale. Questo allestimento crea un dialogo fra spazio reale e una dimensione ideale e onirica, volta a rappresentare l’interiorità dei personaggi”, dichiarano i direttori artistici della Stagione Lirica Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca.

Sul podio dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES salirà Roberto Gianola, mentre la compagine corale che unisce le associazioni Coro Lirico di Lecce e Coro Opera in Puglia sarà diretta da Vincenza Baglivo.

Il cast include Alina Tkachuk (nei panni di Adina), che torna a Lecce dopo il bel successo dello scorso anno come Gilda in Rigoletto. Accanto a lei, ad interpretare il ruolo di Nemorino, ci sarà Giulio Pelligra, attualmente uno dei principali interpreti del repertorio belcantista, ospite dei più prestigiosi teatri d’opera in Italia e all’estero. Il ruolo del Dottor Dulcamara è affidato ad un altro artista di grande esperienza e carriera Elia Fabbian mentre vestirà la divisa di Belcore Francesco Samuele Venuti, baritono salentino al suo secondo impegno in questa Stagione, già vincitore del Concorso Internazionale Tito Schipa per giovani cantanti lirici. Albane Carrère sarà invece Giannetta.

La 51^ Stagione Lirica della Provincia di Lecce – Teatro di Tradizione si avvale del sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, della partecipazione della Camera di Commercio di Lecce e della collaborazione anche di Comune di Lecce, Puglia Culture e Curia arcivescovile di Lecce, in attuazione di un Protocollo sottoscritto per il triennio 2025-2027. Il cartellone è affidato all’organizzazione di Roberto Serra del Servizio Governance strategica della Provincia di Lecce.

L’11 dicembre alle 20.45 e il 13 dicembre alle 18 sarà la volta di Nabucco di Giuseppe Verdi. Infine, in scena l’opera contemporanea di Antonio Cericola Le avventure di Pinocchio, mercoledì 30 dicembre, ore 20.45, presso il Teatro Apollo di Lecce.