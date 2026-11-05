“Studenti all’Opera”: due date sold out. Ancora posti disponibili per gli altri tre appuntamenti

LECCE – 51^ Stagione Lirica della Provincia di Lecce: il progetto “Studenti all’Opera”, rivolto agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Lecce, Brindisi e Taranto, anche quest’anno sta facendo centro. Già tutto esaurito per gli appuntamenti con la prova didattica di Turandot del 10 novembre e con la prova generale di Nabucco del 9 dicembre.

Sulle poltrone del Teatro Politeama Greco di Lecce siederanno in ogni ordine di posti le studentesse e gli studenti delle seguenti scuole: Istituti Comprensivi di Carmiano, Bozzano-Centro di Brindisi (indirizzo musicale), Tempesta-Galateo e De Amicis di Lecce, Durante di Melendugno-Borgagne (indirizzo musicale), Dimo di Taviano, Istituti superiori Trinchese di Martano, Medi di Galatone, Fermi e Liceo Scientifico Banzi di Lecce (Turandot); Istituti Comprensivi di Ugento (indirizzo musicale), Polo 2 di Casarano, Impastato di Veglie, De Amicis e Falcone di Lecce, Colonna di Monteroni, Liceo Scientifico e Linguistico Vanini di Casarano, Liceo Colonna di Galatina, Istituto Giannelli di Parabita, Liceo Moscati di Grottaglie – Taranto (Nabucco).

Sono ancora disponibili, invece, posti per Turandot dell’11 novembre (prova generale) e per L’elisir d’amore del 24 e 25 novembre (prova didattica e prova generale). Per informazioni e prenotazioni le scuole possono contattare Catia Colitta, Ufficio relazioni con il pubblico della Provincia di Lecce, referente del progetto “Studenti all’Opera” (0832 683378).

La Provincia di Lecce, dopo il successo e l’entusiasmo registrati negli anni scorsi, continua a pensare ai più giovani e a come avvicinarli allo spettacolo lirico, per molti di loro una “prima volta”: il teatro diventa così un posto magico e si trasforma in una grande aula aperta, dove incontrare musica, letteratura, storia, interpretazione, arte scenica. La nuova edizione del progetto “Studenti all’Opera”, dunque, offre un’occasione imperdibile per tantissimi ragazzi e ragazze, facendoli assistere alle prove didattiche e alle prove generali degli spettacoli, alla scoperta dei tre capolavori del patrimonio operistico italiano in programma nel cartellone 2026 promosso e realizzato dalla Provincia di Lecce: Turandot di Giacomo Puccini, L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti e Nabucco di Giuseppe Verdi.

La 51^ Stagione Lirica della Provincia di Lecce – Teatro di Tradizione si avvale del sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, nonché della partecipazione della Camera di Commercio di Lecce e della collaborazione anche di Comune di Lecce, Puglia Culture e Curia arcivescovile di Lecce, in attuazione di un Protocollo sottoscritto per il triennio 2025-2027. Il cartellone è affidato all’organizzazione di Roberto Serra, dirigente del Servizio Governance strategica della Provincia di Lecce e alla direzione artistica di Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca.