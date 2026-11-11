Venerdì 13 novembre: “Turandot” di Puccini apre la 51^ Stagione Lirica della Provincia di Lecce

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LECCE – In una Pechino “al tempo delle favole”, una bellissima principessa dal cuore di ghiaccio, tre enigmi impossibili, un principe intraprendente e innamorato, il sacrificio di una schiava e il trionfo finale dell’Amore. Sono questi gli ingredienti principali dei 3 atti del capolavoro di Puccini, Turandot, che con la sua musica travolgente, una straordinaria potenza visiva e una trama che tiene con il fiato sospeso fino all’ultima nota, torna a brillare, dopo 26 anni di assenza dalle scene leccesi, sul palcoscenico del Teatro Politeama Greco, a Lecce.

L’opera incompiuta di Giacomo Puccini (completata da Franco Alfano) aprirà il cartellone della 51^ Stagione Lirica della Provincia di Lecce – Teatro di Tradizione, venerdì 13 novembre (ore 20.45), per tornare di nuovo in scena domenica 15 novembre (ore 18).

Intanto, domani, giovedì 12 novembre, per conoscere meglio l’opera testamento del compositore lucchese, che continua ad incantare le platee di tutto il mondo, appuntamento nel Foyer del Teatro Politeama Greco, alle ore 18, con il primo incontro del ciclo “Ouverture”. Condurranno il viaggio alla scoperta di Turandot, anche attraverso foto, video e documenti preziosi, la musicologa Fabiola Carlino e il critico musicale Eraldo Martucci. L’ingresso è libero.

Il ritorno a Lecce dell’opera che rappresenta il vertice della maturità artistica di Puccini, avviene attraverso l’allestimento storico del Festival Puccini di Torre del Lago, firmato da due giganti del teatro italiano: Ezio Frigerio (scene) e la Premio Oscar Franca Squarciapino (costumi).

Nel centenario della prima rappresentazione assoluta (Teatro alla Scala, 25 aprile 1926), dunque, il pubblico potrà tornare a emozionarsi, immergendosi in questo racconto indimenticabile tra passione, coraggio e redenzione. Turandot è un’opera che unisce spettacolarità, lirismo e profondità psicologica. Il libretto è di Giuseppe Adami e Renato Simoni, ispirato alla celebre favola di Carlo Gozzi. Cura la regia Giandomenico Vaccari, anche direttore artistico della Stagione.

La messinscena sottolinea con forza il ruolo del popolo cinese esasperato dalla tirannide della Principessa e la dirompente portata rivoluzionaria dell’arrivo di Calaf, unico in grado di risolvere gli enigmi. In uno spazio scenico fatto di mura maestose e scale, dove il vecchio Imperatore Altoum aspetta stanco la fine della violenza, il sacrificio di Liù segnerà la fine del dominio sanguinario e l’avvento dell’Amore e della Pace.

Sul podio dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento salirà Marcello Mottadelli, che torna a Lecce dopo le produzioni di Carmen e del dittico Cavalleria rusticana/Gianni Schicchi; la compagine corale che unisce le associazioni Coro Opera in Puglia e Coro Lirico di Lecce sarà diretta da Emanuela Aymone, mentre il Coro delle voci bianche Opera in Puglia sarà istruito da Rocco Melileo.

Nel cast, interpreti affermati e giovani di talento: il ruolo della protagonista è affidato al soprano Maria Tomassi; accanto a lei, nei panni del principe Calaf, il tenore Paolo Lardizzone. Come Liù ci sarà il soprano Eva Dorofeeva, mentre il ruolo di Timur sarà ricoperto dal basso Andrea Silvestrelli. L’iconico terzetto dei ministri vedrà come protagonisti Paolo Ingrasciotta (Ping), il giovane Giovanni Formisano (Pong) e Orlando Polidoro (Pang). Completa il cast il baritono Francesco Samuele Venuti, già vincitore del Concorso Internazionale Tito Schipa per giovani cantanti lirici.

La nuova stagione lirica proseguirà con L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, in scena il 27 novembre alle ore 20.45 e il 29 novembre alle ore 18 e con Nabucco di Giuseppe Verdi, l’11 dicembre alle ore 20.45 e il 13 dicembre alle ore 18. Gran finale con la magia senza tempo dell’opera contemporanea Le avventure di Pinocchio. Nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, la rilettura musicale del suo celebre libro andrà in scena mercoledì 30 dicembre, ore 20.45, presso il Teatro Apollo di Lecce.

Parallelamente proseguiranno gli appuntamenti della rassegna “Ouverture” per far conoscere meglio gli spettacoli, alla vigilia della prima serata di ogni opera, sempre nel Foyer del Teatro Politeama Greco, alle ore 18, con ingresso libero (L’elisir d’amore 26 novembre; Nabucco 10 dicembre) e le matinèe di “Studenti all’opera, il progetto della Provincia di Lecce che punta ad avvicinare i giovani al mondo della lirica. Ieri, circa 900 giovani e giovanissimi hanno gremito il Politeama Greco, per la prima prova didattica di Turandot, mentre stamattina altre scuole hanno assistito alla prova generale.

La 51^ Stagione Lirica della Provincia di Lecce – Teatro di Tradizione si avvale del sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, nonché della partecipazione della Camera di Commercio di Lecce e della collaborazione anche di Comune di Lecce, Puglia Culture e Curia arcivescovile di Lecce, in attuazione di un Protocollo sottoscritto per il triennio 2025-2027. L’organizzazione è curata da Roberto Serra, dirigente del Servizio Governance strategica della Provincia di Lecce. Direttori artistici sono Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca.

Per acquistare l’abbonamento alla Stagione c’è ancora tempo fino a domani, 12 novembre. E’ aperta anche la vendita dei biglietti delle singole opere. Dove acquistarli: biglietteria del Teatro Politeama Greco, via XXV Luglio, 30 Lecce; online (anche abbonamenti) su www.politeamagreco.it; nei punti vendita del circuito Vivaticket.