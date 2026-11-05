Da Lecce a Sharjah, gli Emirati Arabi Uniti scelgono ancora il talento pugliese di XCube3D

Con «Cindy 3.0», il progetto creativo di Fausto D’Elia porta alla Fiera internazionale del libro di Sharjah una rilettura di Cenerentola tra danza dal vivo, scenografie digitali e illusioni olografiche.

Un libro si apre e dalle sue pagine prende forma il mondo di Cenerentola. Comincia così Cindy 3.0, lo spettacolo con cui XCube3D, realtà creativa pugliese guidata dal leccese Fausto D’Elia, torna negli Emirati Arabi Uniti.

Lo spettacolo sarà presentato alla 45ª Sharjah International Book Fair all’Expo Centre Sharjah, con quattro appuntamenti al mattino l’8, il 9, il 10 e l’11 novembre.

Sul palco, i sei performer accompagnano il pubblico dalla soffitta di Cenerentola alla sala da ballo, passando per il viaggio in carrozza. La danza dà voce ai personaggi, le scenografie digitali disegnano gli ambienti e le illusioni olografiche danno forma alle apparizioni e alle trasformazioni della fiaba. In trenta minuti, il racconto procede per immagini e gesti, rendendo i passaggi chiave della storia immediati per spettatori internazionali.

Concepito per la fiera, con le coreografie di Gianni Wers ed Emanuela Delli Santi, lo spettacolo riprende il tema di quest’anno, Made of Stories. Il libro del prologo lega lo spettacolo alla manifestazione. Quando le pagine si aprono, il racconto cambia linguaggio e prende vita attraverso il movimento dei performers, le immagini digitali e la luce.

La partecipazione a Sharjah prosegue il dialogo di XCube3D con gli Emirati Arabi, già presenti con una performance immersiva nel 2019 ad Abu Dhabi, capitale del Paese, in occasione dell’apertura cerimoniale dello Zayed Sustainability Prize, e porta davanti a un nuovo pubblico internazionale il lavoro di una realtà pugliese che unisce arti performative e tecnologie visive per raccontare storie dal vivo.