Cavallino celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e i Caduti in Guerra

CAVALLINO (Lecce) – Domenica 8 novembre 2026 la Civica Amministrazione di Cavallino, in collaborazione con le locali Associazioni d’Arma, terrà la Commemorazione dei Caduti in Guerra, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La celebrazione, che Cavallino ha da sempre puntualmente onorato riservandole particolare attenzione, intende quest’anno rivolgere un omaggio al Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°), che ha sede a Lecce, presso la Caserma «Nacci». La cerimonia, che avrà luogo alle ore 10 circa, vedrà muoversi da Piazza Castromediano il Gonfalone del Comune di Cavallino, la bandiera dell’Associazione Combattenti e Reduci e i labari delle locali Associazioni d’Arma verso il Monumento ai Caduti in Largo Caduti di Nassirya; seguiranno l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno Nazionale, la deposizione di una corona d’alloro dinanzi al Monumento dei Caduti, il saluto del Sindaco e la celebrazione della Santa Messa celebrata dal parroco Don Alberto Taurino.

Come ogni anno, la Città di Cavallino ha indetto un concorso grafico pittorico con tre borse di studio riservato agli alunni delle terze classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Cavallino. Il tema di quest’anno è stato: “Caro, ti scrivo dal fronte…” – Le lettere dei soldati raccontano la Grande Guerra.

Nelle sale al primo piano dell’ex Convento dei Domenicani (Corso Umberto I, 42 – Cavallino) dal 6 all’8 novembre 2026sarà allestita la mostra La storia degli Internati Militari Italiani attraverso i disegni di Lodovico Lisi, a cura del Museo Nazionale dell’Internamento di Padova e organizzata dalla Delegazione Provinciale di Lecce Associazione nazionale ex internati nei Lager Nazisti. In mostra anche cimeli, giornali, lettere dai campi e indumenti storici. Inaugurazione venerdì 6 novembre ore 18.30. Orari di visita: sabato 7 e domenica 8 novembre ore 10-13 e 17-20.