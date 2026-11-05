Quarta Caffè ad Agro.Ge.Pa.Ciok: tradizione, innovazione e nuove esperienze di gusto a Lecce Fiere

Quarta Caffè rinnova la propria partecipazione ad AGRO.GE.PA.CIOK, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Cioccolateria e dell’Artigianato Agroalimentare, in programma presso Lecce Fiere, Piazza Palio.

Un appuntamento consolidato che rappresenta per l’azienda un’importante occasione di incontro con professionisti, operatori del settore e appassionati, nel segno di una cultura del caffè che unisce tradizione, qualità e innovazione.

Durante le cinque giornate della manifestazione, Quarta Caffè presenterà le proprie miscele, espressione di un’esperienza costruita nel tempo attraverso un’attenta selezione delle migliori qualità di caffè e una particolare cura dei processi produttivi.

Elemento distintivo della filosofia aziendale resta la tostatura separata delle diverse origini, una lavorazione che consente di valorizzare le caratteristiche organolettiche di ciascun caffè, preservando la freschezza del prodotto senza ricorrere al confezionamento sottovuoto.

Accanto alle degustazioni, i visitatori potranno approfondire le ultime tendenze nell’arte del caffè e la preparazione un espresso di qualità.

L’Onesto: il caffè incontra una nuova esperienza di gusto

Tra le novità dell’edizione 2026, Quarta Caffè porta in fiera L’Onesto, l’amaro al caffè sviluppato da Edoardo e Gaetano Quarta, quarta generazione della famiglia di torrefattori salentini. I visitatori di AGRO.GE.PA.CIOK potranno scoprire e assaggiare L’Onesto attraverso diverse proposte di degustazione.

Il progetto parte dalla materia prima sulla quale QUARTA CAFFÈ ha costruito la propria storia e le proprie competenze, mettendola alla prova in un contesto completamente diverso da quello della tazzina. Alla base de L’Onesto c’è infatti il caffè vero: la ricetta contiene il 21% di estratto di caffè Quarta, ottenuto da caffè 100% Arabica proveniente dal Guatemala.

«Volevamo creare un prodotto che sentissimo realmente nostro, sul quale poter mettere la nostra faccia», racconta Edoardo Quarta. «Siamo partiti da ciò che conosciamo meglio, il caffè, lavorando sulla materia prima e sulla tostatura in funzione dell’infusione e del risultato che volevamo ritrovare nel bicchiere».

Il caffè come punto di partenza

Al centro de L’Onesto c’è un caffè 100% Arabica proveniente da Huehuetenango, Guatemala, selezionato da QUARTA e lavorato attraverso un profilo di tostatura sviluppato appositamente per il prodotto.

Con una gradazione di 26% vol., L’Onesto contiene il 21% di estratto di caffè, insieme a brandy e a una preparazione di piante aromatiche. Al naso il caffè resta immediatamente riconoscibile, accompagnato da note floreali e agrumate; al palato emergono liquirizia e agrumi, in un equilibrio tra componente amaricante e dolcezza.

In fiera, L’Onesto sarà protagonista di un percorso di assaggio i visitatori potranno degustare l’amaro in purezza e scoprirne le diverse declinazioni in miscelazione, attraverso una selezione di drink e cocktail pensati per valorizzarne il profilo aromatico e mostrarne le possibilità dietro al bancone.

Un legame con il territorio che guarda al futuro

La partecipazione ad AGRO.GE.PA.CIOK conferma il rapporto profondo tra Quarta Caffè e il territorio salentino, dove l’azienda ha costruito la propria storia e continua a promuovere la cultura del caffè.

Un patrimonio di esperienza e passione che si rinnova attraverso la ricerca, l’innovazione e la capacità di interpretare le nuove abitudini di consumo, senza perdere il legame con le proprie radici.

Quarta Caffè sarà lieta di accogliere clienti, professionisti e appassionati per condividere cinque giornate dedicate alla qualità, alla scoperta e al piacere del buon caffè.

Vi aspettiamo ad AGRO.GE.PA.CIOK 2026,

dal 7 all’11 novembre, presso Lecce Fiere – Piazza Palio, Lecce.

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