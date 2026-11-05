Galatone, microchip e sterilizzazioni per i cani: aiuti alle famiglie con Isee fino a 15mila euro

GALATONE – Prevenire gli abbandoni partendo dai cani di proprietà e sostenere le famiglie nelle spese per la cura degli animali. Il Comune di Galatone avvia una campagna di microchippatura e sterilizzazione riservata ai residenti con un Isee in corso di validità non superiore a 15mila euro. Le domande potranno essere presentate entro il 30 novembre, mentre gli interventi sono programmati per dicembre. L’amministrazione ha destinato all’iniziativa 4.980 euro: 4mila per le sterilizzazioni e 980 per l’applicazione dei microchip. “Più cura, più prevenzione, più amore per i nostri amici a quattro zampe”, è il messaggio con cui il sindaco Flavio Filoni e l’assessora alla Tutela e al benessere degli animali Pina Antico accompagnano la campagna, presentata come “un’opportunità concreta per sostenere le famiglie, tutelare gli animali e contrastare il randagismo”.

Il percorso si sviluppa dunque tra novembre, dedicato alla raccolta delle richieste, e dicembre, quando saranno effettuate le prestazioni previste. La misura, approvata all’unanimità dalla giunta con la delibera del 30 ottobre, punta a intervenire su due aspetti strettamente collegati: la corretta identificazione dei cani, attraverso il microchip e l’iscrizione all’anagrafe canina, e la prevenzione delle cucciolate indesiderate, che possono alimentare il fenomeno degli abbandoni. L’accesso sarà regolato da una graduatoria che darà precedenza ai cittadini con l’Isee più basso, procedendo in ordine crescente fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Per le sterilizzazioni, la delibera riconosce priorità ai cani meticci e alle femmine; a parità di requisiti, saranno sterilizzate prima le femmine delle aree extraurbane e rurali.

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda di sterilizzazione. Gli interventi riguarderanno esclusivamente cani appartenenti ai residenti ammessi alla campagna e regolarmente identificati. Se l’animale è sprovvisto di microchip, l’applicazione sarà effettuata preventivamente a cura e a spese del Comune, nell’ambito della stessa iniziativa. Queste richieste avranno precedenza rispetto a quelle presentate per la sola microchippatura, così da consentire il completamento del percorso necessario alla sterilizzazione. Alla Polizia locale spetteranno l’istruttoria e la valutazione delle domande, la formazione della graduatoria e l’individuazione del medico veterinario.

L’obiettivo dell’amministrazione è agire prima che nuove nascite non programmate si traducano in altri animali lasciati sul territorio. Nella delibera il Comune richiama infatti il legame tra gestazioni indesiderate e abbandono delle cucciolate, indicando nella prevenzione uno strumento per proteggere gli animali e tutelare la sicurezza e la salute pubblica. Un intervento che può incidere anche sulle spese sostenute dalla collettività per l’accoglienza dei randagi in canile, le cure degli esemplari vaganti feriti o malati e gli altri servizi connessi alla loro gestione. Il sostegno alle famiglie diventa così il punto di partenza di un’azione più ampia: favorire una gestione responsabile dei cani di proprietà e ridurre le condizioni che alimentano il randagismo.