Tubi nascosti sotto sedili, Daspo del questore di Frosinone per sei tifosi del Lecce

Frosinone/Lecce – Il Questore della Provincia di Frosinone, su proposta della Digos e a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, ha emesso sei provvedimenti di D.A.Spo., di cui tre della durata di 2 anni e altri tre della durata di un anno, nei confronti di altrettanti sostenitori dell’Unione Sportiva Lecce, in relazione ai fatti verificatisi lo scorso 8 settembre, presso l’area di servizio autostradale “La Macchia Ovest”, nel territorio del Comune di Anagni.

Nella circostanza, personale della Polizia Stradale, durante il controllo di due minivan con a bordo complessivamente 18 tifosi di rientro dalla trasferta di Cagliari, rinveniva diversi tubi in PVC occultati sotto i sedili dei veicoli, deferendo due sostenitori all’Autorità Giudiziaria per il possesso dei predetti oggetti atti ad offendere, in violazione della normativa in materia di sicurezza delle manifestazioni sportive.

Nel corso delle medesime operazioni, altri quattro tifosi assumevano atteggiamenti minacciosi e oltraggiosi nei confronti degli operatori di Polizia, rendendo necessario l’intervento di ulteriori equipaggi a supporto. Anche questi ultimi venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti adottati si inseriscono nell’ambito della costante attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.