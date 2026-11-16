Torre Guaceto si conferma Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea, la commissione: qui governance e habitat di valore

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto supera a pieni voti la valutazione che, ogni 6 anni, deve essere condotta da una commissione tecnica composta da esperti nazionali ed internazionali inviati dal Centro di Attività Regionale per le Aree Specialmente Protette (CAR/ASP).

Le ASPIM sono Aree Marine Protette il cui grande valore ecologico, culturale e scientifico è riconosciuto da tutti gli Stati del Mediterraneo. Costituiscono modelli concreti di buona gestione dell’ambito marino.

Torre Guaceto ha superato i controlli della commissione tecnica inviata dal CAR/ASP della Convenzione di Barcellona, l’Accordo delle Nazioni Unite per la protezione dell’ambiente marino nel Mediterraneo confermandosi ASPIM.

I verificatori hanno espresso valutazione molto positiva a seguito di un’approfondita analisi documentale delle misure di governance attuate dal Consorzio di Gestione della riserva, degli studi scientifici condotti da Università e Istituti di ricerca indipendenti sullo stato di salute dell’ecosistema, visita e verifica delle iniziative realizzate dall’Ente negli ultimi 6 anni per la tutela della biodiversità, la riduzione dell’impatto antropico e l’informazione e sensibilizzazione sia dei residenti, sia dei turisti.

A seguito del giudizio formulato dalla Commissione che ha operato i controlli, la Conferenza delle Parti della Convenzione di Barcellona provvederà alla ratifica formale della conferma di ASPIM per Torre Guaceto.

Questo rinnovo fa seguito al precedente, espresso nel 2021, confermando così a pieno titolo Torre Guaceto quale una delle 39 ASPIM attualmente presenti in tutto il Mediterraneo.

“Un risultato frutto dell’estrema competenza e dedizione che contraddistinguono l’operato della dirigenza e di tutto lo staff tecnico-scientifico del Consorzio – ha commentato il presidente dell’Ente di Gestione di Torre Guaceto, Stefano Convertini -, un risultato niente affatto scontato vista la costante diminuzione dei fondi a disposizione delle aree protette”.