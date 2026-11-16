Terzo Memorial Damiano Bonatesta, oltre 100 bambini in campo al “Nicola Marangi”

LIZZANELLO (Lecce)– Sport, amicizia e memoria: si è svolta presso il Campo sportivo comunale Nicola Marangi la terza edizione del Memorial Damiano Bonatesta, manifestazione organizzata dall’ASD Lizzanello per ricordare una figura che ha segnato la storia sportiva della comunità.

L’evento, inizialmente previsto per l’11 ottobre e rinviato a causa del maltempo, ha coinvolto oltre 100 bambini delle scuole calcio, protagonisti di una giornata di partitelle, divertimento e condivisione. Presenti anche la moglie e la figlia di Damiano Bonatesta, a testimonianza del legame che continua a unire la famiglia e la comunità nel ricordo dello storico Presidente.

Bonatesta, nato nel 1961, scelse la cura per la sua comunità rispetto alla carriera da calciatore professionale, e nel 1993 fondò la Scuola calcio Lizzanello, partita da 36 ragazzi e arrivata ad averne oltre 4500 negli anni successivi. Nel 2010 la Scuola ricevette il riconoscimento Fair Play, e nel 2011 il Premio CONI per la miglior società dilettantistica dell’anno.

La biografia è accompagnata dal ricordo della figlia pronunciato in occasione del Memorial: «Se oggi ricordiamo mio padre, non è per i numeri. Lo ricordiamo perché aveva fatto proprio, un principio fondamentale: il calcio non serve a creare soltanto calciatori, ma a creare persone, o meglio, come diceva lui, dei buoni cittadini. Per lui il campo era una scuola di vita; era rincorrere un pallone senza perderlo mai di vista, proprio come si rincorrono i propri sogni. Un giorno ricevette la telefonata di un ex allievo ormai adulto, appena laureato in cardiologia. Quel ragazzo gli disse:

“Grazie Presidente, perché se oggi ho raggiunto questo traguardo è soprattutto grazie a te. Mi hai insegnato che il vero goal non si segna solo in campo, ma nella vita.” E credo che questa frase racconti meglio di qualsiasi premio ciò che mio padre è stato. Per lui lo studio era importante quanto lo sport. Non perché contassero i voti in sé, ma perché voleva insegnare l’impegno, la costanza e il sacrificio.»

Un ricordo che non si cancella dalla vita della comunità lizzanellese: «Il 4 settembre 2021 mio padre ci ha lasciati. Ma l’eredità che ha lasciato a questa comunità è ancora viva, nei migliaia di ragazzi passati dalla Scuola Calcio Lizzanello, nei valori che hanno imparato e negli insegnamenti che continuano a trasmettere ai loro figli. E vive in quell’immagine che lui portava sempre nel cuore: quella di un bambino che corre felice dietro a un pallone e che, quando gli chiedono se ha vinto o perso, risponde: “Non lo so. So solo che mi sono divertito.”»

Particolarmente significativo il messaggio del presidente dell’ASD Lizzanello, Antonio Gigante, che ha fortemente voluto riportare in vita il Memorial dopo alcuni anni di assenza: «L’insegnamento di Damiano Bonatesta e di altri grandi maestri dello sport, come Leo Valerio, deve essere uno stimolo per tutti noi: alla collaborazione, all’amicizia, al rispetto e alla capacità di fare squadra, dentro e fuori dal campo. Damiano è stato per me una guida e il suo esempio continua a indicarmi una direzione. Ho voluto fortemente che il Memorial si svolgesse al Nicola Marangi, un campo in terra sul quale tanti di noi sono cresciuti, condividendo vittorie, sconfitte e soprattutto amicizie. Perché il calcio ha la straordinaria capacità di unire persone, generazioni e storie».

Una giornata che ha celebrato non soltanto il ricordo di Damiano Bonatesta, ma soprattutto la sua eredità sportiva e umana, affidandola simbolicamente ai più piccoli. Perché il modo migliore per ricordare chi ha fatto tanto per lo sport è continuare a trasmetterne i valori alle nuove generazioni.